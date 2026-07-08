Panamá Nacionales -  8 de julio de 2026 - 16:58

Combustible baja de precio en Panamá desde este 10 de julio: estas son las nuevas tarifas

La Secretaría Nacional de Energía informa a la ciudadanía que los precios del combustible se actualizan cada 14 días.

Combustible baja de precio en Panamá.

Combustible baja de precio en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Los precios del combustible registrarán una leve baja a partir de este viernes 10 de julio, informó la Secretaría Nacional de Energía. Las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como el diésel bajo en azufre, mantendrán estas nuevas tarifas vigentes hasta el próximo viernes 24 de julio.

De acuerdo con el nuevo esquema de precios máximos de venta, los costos por litro se fijarán de la siguiente manera:

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.173 (baja un total de B/.0.005).

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.107 (baja un total de B/.0.003).

  • Diésel bajo en azufre: B/.1.088 (baja un total de B/.0.016).

Estas tarifas oficiales se mantendrán vigentes en todo el territorio nacional hasta las 5:59 a. m. del próximo viernes 24 de julio.}

La Secretaría Nacional de Energía informa a la ciudadanía que los precios se actualizan cada 14 días, mediante un mecanismo técnico basado en variables internacionales y logísticas. Nuestra prioridad es asegurar la continuidad del abastecimiento y proteger la estabilidad energética del país.

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