Combustible baja de precio en Panamá desde este 10 de julio: estas son las nuevas tarifas

Los precios del combustible registrarán una leve baja a partir de este viernes 10 de julio, informó la Secretaría Nacional de Energía. Las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como el diésel bajo en azufre, mantendrán estas nuevas tarifas vigentes hasta el próximo viernes 24 de julio.
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.173 (baja un total de B/.0.005).
Gasolina de 91 octanos: B/.1.107 (baja un total de B/.0.003).
Diésel bajo en azufre: B/.1.088 (baja un total de B/.0.016).
Estas tarifas oficiales se mantendrán vigentes en todo el territorio nacional hasta las 5:59 a. m. del próximo viernes 24 de julio.}
La Secretaría Nacional de Energía informa a la ciudadanía que los precios se actualizan cada 14 días, mediante un mecanismo técnico basado en variables internacionales y logísticas. Nuestra prioridad es asegurar la continuidad del abastecimiento y proteger la estabilidad energética del país.