Nueva tarjeta PASE-U: IFARHU adelanta sistema de pagos digitales

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que se evalúa la posibilidad de permitir pagos digitales a través de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros, destinada a los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).
¿Cómo activar la aplicación de la Caja de Ahorros?
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Paso 1: Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS).
Paso 2: Realice el registro seleccionando el país de residencia e ingresando su correo electrónico y número de teléfono celular.
El IFARHU inició el martes 7 de julio la entrega de las tarjetas, específicamente en la provincia de Los Santos, región donde también se depositará el primer pago del PASE-U correspondiente al periodo escolar.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.