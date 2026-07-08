Nueva tarjeta PASE-U: IFARHU adelanta sistema de pagos digitales

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que se evalúa la posibilidad de permitir pagos digitales a través de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros, destinada a los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ).

El director del IFARHU, Carlos Godoy, detalló que actualmente se avanza con la entrega de los plásticos y se incentiva a los padres de familia o tutores legales a descargar la aplicación móvil para verificar los depósitos y saldos. Asimismo, el funcionario indicó que trabajan en el desarrollo de una versión digital de la tarjeta para que pueda ser utilizada directamente desde los teléfonos celulares.

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¿Cómo activar la aplicación de la Caja de Ahorros?

Paso 1: Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS).

Paso 2: Realice el registro seleccionando el país de residencia e ingresando su correo electrónico y número de teléfono celular.

El IFARHU inició el martes 7 de julio la entrega de las tarjetas, específicamente en la provincia de Los Santos, región donde también se depositará el primer pago del PASE-U correspondiente al periodo escolar.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.