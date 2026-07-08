MINSA no bajará la puntuación del examen de internado para estudiantes de Medicina: ministro explica por qué

El ministro de Salud, Fernando Boyd, respondió a los cuestionamientos sobre el bajo porcentaje de estudiantes que aprueban el examen para realizar el internado de Medicina, al señalar que la puntuación exigida responde a estándares internacionales y que no puede ser modificada.

"No podemos hacer nada con respecto al tema de la puntuación", manifestó el titular del Ministerio de Salud, al explicar que el nivel de exigencia "se ha ido elevando a los estándares internacionales". "No podemos hacer nada con respecto al tema de la puntuación", manifestó el titular del Ministerio de Salud, al explicar que el nivel de exigencia "se ha ido elevando a los estándares internacionales".

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Ministro del MINSA: "Está en juego la vida de las personas"

Boyd sostuvo que la Medicina requiere una preparación rigurosa debido a la responsabilidad que implica el ejercicio profesional.

Respecto a cuestionamientos por el bajo porcentaje de estudiantes de Medicina que aprueba el examen para hacer el internado, el ministro de Salud, Fernando Boyd, señaló que “no podemos hacer nada con respecto al tema de la puntuación”, ya que esta se "ha ido elevando a los… pic.twitter.com/qehbqV4xuk — Telemetro Reporta (@TReporta) July 8, 2026

Recordó que se trata de una profesión que, "a diferencia de otras, se juega la vida de las personas", por lo que consideró indispensable garantizar que quienes atiendan pacientes cuenten con la formación y los conocimientos necesarios.

Minsa analiza los resultados de examen con las facultades

El ministro informó que el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene reuniones con los directores de las escuelas de Medicina para identificar las causas del bajo porcentaje de aprobación y evaluar posibles soluciones.

"Estamos sosteniendo reuniones con directores de las escuelas de Medicina para ver qué está pasando con las escuelas y cómo vamos a solventar este problema", indicó. "Estamos sosteniendo reuniones con directores de las escuelas de Medicina para ver qué está pasando con las escuelas y cómo vamos a solventar este problema", indicó.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado cambios en los criterios de evaluación del examen de internado.