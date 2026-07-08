Panamá Nacionales -  8 de julio de 2026 - 11:53

Ministerio Público investiga la desaparición de María Urriola en Alcalde Díaz

Si usted cuenta con información relevante que permita dar con su paradero, puede comunicarse con el Ministerio Público.

Ministerio Público investiga la desaparición de María Urriola en Alcalde Díaz.

Ministerio Público investiga la desaparición de María Urriola en Alcalde Díaz.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público mantiene abierta una investigación por la desaparición de María de Los Santos Urriola, de 69 años, quien fue vista por última vez en el corregimiento de Alcalde Díaz.

Si usted cuenta con información relevante que permita dar con su paradero, las autoridades solicitan comunicarse de manera confidencial a las siguientes líneas telefónicas oficiales:

  • 524-9295

  • 520-1192

  • 520-1212

  • 524-9810

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