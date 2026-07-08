Ministerio Público investiga la desaparición de María Urriola en Alcalde Díaz.

El Ministerio Público mantiene abierta una investigación por la desaparición de María de Los Santos Urriola, de 69 años, quien fue vista por última vez en el corregimiento de Alcalde Díaz.
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524-9295
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El Ministerio Público realiza una investigación por la desaparición de María de Los Santos Urriola, de 69 años, quien fue vista por última vez en el corregimiento de Alcalde Díaz.— Telemetro Reporta (@TReporta) July 8, 2026
De contra con mantiene información sobre su paradero, puede comunicarse a los teléfonos 524-9295,… pic.twitter.com/6n5j8wpphB