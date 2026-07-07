Contraloría presenta siete denuncias penales tras auditorías; IDAAN y exdirector de la DGI entre los señalados

La Contraloría General de la República informó que presentó siete denuncias penales ante el Ministerio Público, como resultado de hallazgos detectados durante auditorías efectuadas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control posterior.

Según la entidad, las denuncias fueron remitidas luego de identificar elementos que podrían ameritar una investigación penal, conforme a las facultades que le otorga la ley.

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¿A qué casos corresponden las denuncias de la Contraloría?

De acuerdo con la Contraloría, las denuncias están relacionadas con los siguientes informes de auditoría:

IDAAN.

FCC Construcción S.S.

Junta Comunal de Ponuga.

Noriel Arauz.

Publio Anselmo de Gracia Tejada, exdirector de la DGI .

. Nadia Del Río.

Maritza Ureña.

Contraloría informa sobre denuncias penales presentadas a partir de informes de auditoría.#ContraloríaPanamá #CGRPanamá #TrabajandoConIntegridad pic.twitter.com/BfThF5a5qA — Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) July 7, 2026

La institución aclaró que la presentación de estas denuncias responde a su obligación legal de remitir al Ministerio Público los casos en los que los hallazgos de auditoría puedan constituir hechos con relevancia penal.

Contraloría reitera su compromiso con la transparencia

La entidad señaló que esta acción forma parte de su labor de mantener informada a la ciudadanía sobre el curso de los casos derivados de las auditorías y del ejercicio del control posterior.

Asimismo, reiteró su compromiso con la protección del patrimonio público, la transparencia en la gestión del Estado y la rendición de cuentas.