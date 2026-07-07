Panamá fortalece la aplicación de sanciones internacionales con taller especializado. 

Con el propósito de reforzar las capacidades del sector público y privado en la implementación de sanciones internacionales y la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, se llevó a cabo el taller "Reimposición de sanciones conforme a la Resolución 1737 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: aplicación de sanciones marítimas y mejores prácticas de debida diligencia".

El evento fue organizado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, en conjunto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Sandia National Laboratories.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Isabel Vecchio, quien destacó el compromiso de Panamá con el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Vecchio señaló que el país continúa fortaleciendo su sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, del financiamiento del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva mediante acciones de cooperación, capacitación y actualización de las instituciones competentes y del sector privado.

Asimismo, resaltó la importancia de que las autoridades y los sujetos obligados cuenten con las herramientas necesarias para identificar riesgos, robustecer los mecanismos de cumplimiento de las sanciones internacionales y acatar las obligaciones establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).