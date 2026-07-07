Desarticulan red que enviaba drogas a Europa y Oceanía desde puerto panameño

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon una presunta organización criminal que habría infiltrado operaciones portuarias para enviar drogas hacia Europa y Oceanía, como parte de la Operación Alianza.

El operativo dejó 25 personas aprehendidas, entre ellas trabajadores portuarios, además del decomiso de más de 14 mil dólares en efectivo, cuatro vehículos y 1,450 paquetes de presunta droga, según informaron las autoridades.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Minsa impulsa el uso racional de medicamentos

Contenedores tenían como destino Australia, Nueva Zelanda y Bélgica

De acuerdo con las investigaciones, la organización presuntamente utilizaba la Terminal Portuaria de Balboa para contaminar contenedores que serían enviados a Australia, Nueva Zelanda y Bélgica.

La @policiadepanama y el Ministerio Público desarticularon una estructura criminal que infiltró operaciones portuarias para enviar drogas a Europa y Oceanía.



La Operación Alianza dejó 25 personas aprehendidas, entre ellas trabajadores portuarios, además del decomiso de más de 14… pic.twitter.com/6PTFmZBgDh — Rpc Radio (@rpc_radio) July 7, 2026

Las autoridades sostienen que la estructura criminal aprovechaba las operaciones logísticas del puerto para ocultar la sustancia ilícita en la carga destinada al mercado internacional.

Investigación continúa

La Policía Nacional y el Ministerio Público indicaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance de la organización y establecer la posible participación de otras personas vinculadas a la red de tráfico internacional de drogas.

Los aprehendidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias judiciales correspondientes.