Desarticulan red que enviaba drogas a Europa y Oceanía desde puerto panameño

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon una presunta organización criminal que habría infiltrado operaciones portuarias para enviar drogas hacia Europa y Oceanía, como parte de la Operación Alianza.
Tema de interés: Minsa impulsa el uso racional de medicamentos
Contenedores tenían como destino Australia, Nueva Zelanda y Bélgica
De acuerdo con las investigaciones, la organización presuntamente utilizaba la Terminal Portuaria de Balboa para contaminar contenedores que serían enviados a Australia, Nueva Zelanda y Bélgica.
Las autoridades sostienen que la estructura criminal aprovechaba las operaciones logísticas del puerto para ocultar la sustancia ilícita en la carga destinada al mercado internacional.
Investigación continúa
La Policía Nacional y el Ministerio Público indicaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance de la organización y establecer la posible participación de otras personas vinculadas a la red de tráfico internacional de drogas.
Los aprehendidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias judiciales correspondientes.