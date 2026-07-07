Panamá Nacionales -  7 de julio de 2026 - 13:38

Desarticulan red que enviaba drogas a Europa y Oceanía desde puerto panameño

La Autoridades desarticularon una organización que presuntamente utilizaba la Terminal Portuaria de Balboa para enviar drogas a Europa y Oceanía.

Desarticulan red que enviaba drogas a Europa y Oceanía 

Desarticulan red que enviaba drogas a Europa y Oceanía 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon una presunta organización criminal que habría infiltrado operaciones portuarias para enviar drogas hacia Europa y Oceanía, como parte de la Operación Alianza.

El operativo dejó 25 personas aprehendidas, entre ellas trabajadores portuarios, además del decomiso de más de 14 mil dólares en efectivo, cuatro vehículos y 1,450 paquetes de presunta droga, según informaron las autoridades.

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Contenedores tenían como destino Australia, Nueva Zelanda y Bélgica

De acuerdo con las investigaciones, la organización presuntamente utilizaba la Terminal Portuaria de Balboa para contaminar contenedores que serían enviados a Australia, Nueva Zelanda y Bélgica.

Las autoridades sostienen que la estructura criminal aprovechaba las operaciones logísticas del puerto para ocultar la sustancia ilícita en la carga destinada al mercado internacional.

Investigación continúa

La Policía Nacional y el Ministerio Público indicaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance de la organización y establecer la posible participación de otras personas vinculadas a la red de tráfico internacional de drogas.

Los aprehendidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias judiciales correspondientes.

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