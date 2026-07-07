¿Cómo aplicar en Panamá Conecta a Talent Up? Sigue esta guía paso a paso

Google, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno Nacional, abrió la convocatoria de Panamá Conecta para otorgar becas de formación tecnológica dirigidas a panameños interesados en fortalecer sus conocimientos. Las becas permiten acceder a programas de capacitación con certificación en distintas áreas tecnológicas, brindando herramientas para el desarrollo profesional y facilitando la inserción en un mercado laboral cada vez más orientado a las habilidades digitales.