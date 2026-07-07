Panamá Nacionales -  7 de julio de 2026 - 11:10

¿Cómo aplicar en Panamá Conecta a Talent Up? Sigue esta guía paso a paso

Google, en alianza con el BID y el Gobierno Nacional, mantiene abierta la convocatoria en Panamá Conecta para inscribirse para las becas de Talent Up.

Panamá Conecta 10 mil becas. 

Panamá Conecta 10 mil becas. 

Glenn Carstens-Peters / Unsplash
María Hernández
Por María Hernández

Google, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno Nacional, abrió la convocatoria de Panamá Conecta para otorgar becas de formación tecnológica dirigidas a panameños interesados en fortalecer sus conocimientos. Las becas permiten acceder a programas de capacitación con certificación en distintas áreas tecnológicas, brindando herramientas para el desarrollo profesional y facilitando la inserción en un mercado laboral cada vez más orientado a las habilidades digitales.

¿Cómo aplicar a las becas en Panamá Conecta Talent Up?

Para postularte debes seguir estos pasos:

  • Ingresa a la plataforma Panamá Conecta – Gobierno Nacional.
  • Dirígete a la sección Educación y Becas.
  • Haz clic en la opción Inscripción en Talent Up.
  • Crea una cuenta utilizando tu correo electrónico y una contraseña.
  • Selecciona el curso o área de formación de tu interés y verifica la disponibilidad de cupos.
  • Completa el proceso de inscripción siguiendo las indicaciones de la plataforma.

La iniciativa busca preparar a miles de panameños en competencias digitales de alta demanda, fortaleciendo el talento nacional y ampliando las oportunidades de acceso a empleos relacionados con la tecnología y la innovación.

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