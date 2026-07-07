PGN aprehende a más de 25 personas por conspiración y tráfico internacional de drogas

Más de 25 personas fueron aprehendidas durante la Operación Alianza, desarrollada por las autoridades panameñas contra estructuras presuntamente vinculadas con delitos relacionados con drogas. La información fue confirmada por la Procuraduría General de la Nación ( PGN ), que indicó que los investigados estarían presuntamente implicados en los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y tráfico internacional de drogas.

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Investigación continúa por la PGN

A través de la Operación Alianza, autoridades han aprehendido a más de 25 presuntos implicados por los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y tráfico internacional de drogas. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/HfRBARlf6W — Telemetro Reporta (@TReporta) July 7, 2026

De acuerdo con la PGN, las diligencias forman parte de una investigación que busca desarticular redes dedicadas al narcotráfico y fortalecer las acciones contra el crimen organizado.

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la identidad de los aprehendidos ni sobre los resultados adicionales del operativo, debido a que las investigaciones continúan en desarrollo.