Pago del PASE-U 2026: horario de atención del IFARHU para entrega de tarjetas en Los Santos

IFARHU continúa con la entrega de tarjetas Mastercard del PASE-U 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la implementación del nuevo sistema de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) mediante la aplicación Punch by Caja de Ahorros y tarjetas Mastercard para los estudiantes beneficiarios de la provincia de Los Santos.

La jornada de entrega se desarrollará del martes 7 al sábado 11 de julio de 2026, como parte del proceso correspondiente al primer pago del PASE-U 2026.

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Horario de atención - Pago del PASE-U

Atención, beneficiarios de Los Santos: mañana inicia la entrega de tarjetas. pic.twitter.com/Q6Oa0zUkzz — IFARHU (@IFARHU) July 7, 2026

La Dirección Provincial del IFARHU en Los Santos atenderá a los beneficiarios en el siguiente horario:

De 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Durante la jornada, los estudiantes y acudientes podrán realizar la activación de la aplicación Punch by Caja de Ahorros desde sus teléfonos celulares y retirar la tarjeta Mastercard, que será utilizada para recibir el beneficio del programa.

Consulte el cronograma de entrega

El IFARHU informó que los beneficiarios pueden consultar el cronograma oficial de entrega a través de la página web y las redes sociales de la institución, donde se detallan las fechas, horarios y centros habilitados para completar el proceso.

Se recomienda asistir el día asignado y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad para agilizar la entrega de las tarjetas.