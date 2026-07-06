Venezuela otorga a Panamá la Orden Héroe por ayuda tras los terremotos

El Gobierno de Venezuela otorgó al pueblo y al Gobierno panameño la Orden Héroe de Venezuela, en agradecimiento por el apoyo y la solidaridad brindados tras los recientes terremotos.
La misiva agrega que dicha contribución en favor del pueblo venezolano es invaluable, considerando la magnitud de las afectaciones, así como las pérdidas materiales y de vidas humanas.
Tras los sismos, Panamá gestionó el envío de más de 200 toneladas de ayuda humanitaria y el despliegue de una misión de rescatistas para apoyar en las labores de localización de supervivientes.