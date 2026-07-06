Venezuela otorga a Panamá la Orden Héroe por ayuda tras los terremotos

El Gobierno de Venezuela otorgó al pueblo y al Gobierno panameño la Orden Héroe de Venezuela, en agradecimiento por el apoyo y la solidaridad brindados tras los recientes terremotos.

“En estos momentos de adversidad, la solidaridad y la cooperación internacional adquieren un significado aún más profundo. La oportuna, decidida y generosa asistencia humanitaria ofrecida por su Gobierno constituye una muestra inequívoca de los lazos de amistad, respeto mutuo y cooperación que unen a nuestras naciones”, señaló en una nota la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dirigida al presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

La misiva agrega que dicha contribución en favor del pueblo venezolano es invaluable, considerando la magnitud de las afectaciones, así como las pérdidas materiales y de vidas humanas.

Tras los sismos, Panamá gestionó el envío de más de 200 toneladas de ayuda humanitaria y el despliegue de una misión de rescatistas para apoyar en las labores de localización de supervivientes.