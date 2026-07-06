Panamá recibe a sus rescatistas tras misión humanitaria en Venezuela

Tras más de una semana de labores humanitarias en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela, 65 rescatistas panameños regresaron este domingo al país y fueron recibidos con honores en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La delegación fue recibida por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, quienes destacaron la entrega, el compromiso y la solidaridad demostrada por los equipos panameños durante la misión.

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Durante el acto de bienvenida, las unidades del Sinaproc, Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) realizaron una calle de honor para reconocer el trabajo de los rescatistas y de las cuatro unidades caninas que participaron en las operaciones de búsqueda de sobrevivientes.

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Panamá recibe a sus rescatistas

El ministro Orillac agradeció el esfuerzo de la misión y afirmó que los rescatistas representaron con orgullo al país al brindar esperanza a las familias afectadas por la tragedia.

Por su parte, Reyes Jiménez, jefe de la misión panameña, señaló que la experiencia vivida en Venezuela refuerza la importancia de fortalecer la preparación del país ante desastres naturales, mediante simulacros, capacitación y acciones de prevención.

La misión estuvo conformada por miembros del Sinaproc, Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Senan, Senafront y la Cruz Roja Panameña, quienes trabajaron junto a equipos internacionales en las labores de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos.