Policía Nacional rescata perro con signos de maltrato y deshidratación

Unidades de la Policía Nacional de Panamá rescataron a un perro que presentaba signos de deshidratación, golpes y laceraciones, en un operativo de protección y bienestar animal.

Tras ser ubicado, el animal fue auxiliado por los uniformados y trasladado a un centro veterinario para recibir atención médica.

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Perro recibe atención veterinaria especializada

La Policía Nacional informó que el perro permanece bajo el cuidado de especialistas, quienes le brindan tratamiento para favorecer su recuperación.

Unidades policiales rescataron un perro que presentaba signos de deshidratación, golpes y laceraciones.



Fue trasladado a un centro veterinario, donde recibe atención médica especializada para su recuperación. @policiadepanama pic.twitter.com/1Cw0PRmTUH — Telemetro Reporta (@TReporta) July 5, 2026

El estado de salud del animal será evaluado durante los próximos días mientras recibe los cuidados necesarios.

Llamado a denunciar casos de maltrato animal

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier caso de maltrato o abandono de animales, a fin de que las instituciones competentes puedan intervenir de manera oportuna.

Asimismo, recordaron que la colaboración ciudadana es fundamental para proteger el bienestar de los animales y prevenir situaciones que pongan en riesgo su vida.