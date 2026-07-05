Panamá Nacionales -  5 de julio de 2026 - 16:07

Policía Nacional rescata perro con signos de maltrato y deshidratación

El perro fue rescatado por unidades de la Policía Nacional y trasladado a un centro veterinario para recibir atención especializada.

Policía Nacional rescata perro con signos de maltrato

Policía Nacional rescata perro con signos de maltrato

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades de la Policía Nacional de Panamá rescataron a un perro que presentaba signos de deshidratación, golpes y laceraciones, en un operativo de protección y bienestar animal.

Tras ser ubicado, el animal fue auxiliado por los uniformados y trasladado a un centro veterinario para recibir atención médica.

Perro recibe atención veterinaria especializada

La Policía Nacional informó que el perro permanece bajo el cuidado de especialistas, quienes le brindan tratamiento para favorecer su recuperación.

El estado de salud del animal será evaluado durante los próximos días mientras recibe los cuidados necesarios.

Llamado a denunciar casos de maltrato animal

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier caso de maltrato o abandono de animales, a fin de que las instituciones competentes puedan intervenir de manera oportuna.

Asimismo, recordaron que la colaboración ciudadana es fundamental para proteger el bienestar de los animales y prevenir situaciones que pongan en riesgo su vida.

En esta nota:
Seguir leyendo

Aeropuerto de Tocumen desmiente presunta filtración de datos y aclara que sus sistemas son seguros

Mulino lamenta muerte de una niña por las lluvias en Bocas del Toro

Distracción en la vía: Cámaras captan colisión en la entrada de Vacamonte

Recomendadas

Más Noticias