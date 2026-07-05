Panamá Nacionales -  5 de julio de 2026 - 11:58

Mulino lamenta muerte de una niña por las lluvias en Bocas del Toro

El presidente Mulino expresó sus condolencias por el fallecimiento de una niña en Bocas del Toro y aseguró que un equipo interministerial brinda ayuda.

Mulino lamenta muerte de una niña por las lluvias

Mulino lamenta muerte de una niña por las lluvias

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, lamentó este viernes el fallecimiento de una niña en la provincia de Bocas del Toro, tras las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias que se registran en la región.

A través de un mensaje, el mandatario expresó sus condolencias a los familiares de la menor y aseguró que el Gobierno mantiene presencia en el área para atender la emergencia.

Mulino envía sus condolencias

El presidente manifestó su pesar por la tragedia y reiteró el respaldo del Gobierno Nacional a las personas afectadas. "Mi sentido pésame a su familia. Tenemos un equipo interministerial en territorio con ayudas y asistencia", expresó José Raúl Mulino.

Gobierno mantiene equipo interministerial en la zona

El mandatario informó que un equipo interministerial permanece desplegado en Bocas del Toro para brindar ayuda humanitaria y asistencia a las comunidades afectadas por las lluvias.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y coordinando las acciones de respuesta ante las emergencias registradas en distintos puntos de la provincia.

Se espera que en las próximas horas los organismos del Sistema Nacional de Protección Civil y demás instituciones ofrezcan un balance actualizado sobre las afectaciones ocasionadas por las condiciones climáticas.

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