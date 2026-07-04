Panamá Nacionales -  4 de julio de 2026 - 14:00

Nueva tarjeta PASE-U: IFARHU explica cómo descargar aplicación para el uso del beneficio

El IFARHU iniciará la próxima semana la entrega de las tarjetas PASE-U, específicamente en la provincia de Los Santos.

Nueva tarjeta PASE-U: IFARHU explica cómo descargar aplicación para el uso del beneficio
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que los padres de familia deberán instalar una aplicación de la Caja de Ahorros para integrar la tarjeta de débito Mastercard, plataforma donde se registrarán los depósitos y los pagos de la beca del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

¿Cómo activar la aplicación de la Caja de Ahorros?

  • Paso 1: Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS).

  • Paso 2: Realice el registro seleccionando el país de residencia e ingresando su correo electrónico y número de teléfono celular.

¿Dónde retirar la tarjeta PASE-U?

El IFARHU iniciará la próxima semana la entrega de las tarjetas, específicamente en la provincia de Los Santos, región donde también se depositará el primer pago del PASE-U correspondiente al periodo escolar.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Esta modalidad busca optimizar el proceso, agilizar el acceso al beneficio y reducir los tiempos de espera. Las tarjetas se podrán utilizar únicamente para la adquisición de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y otros productos autorizados en los comercios afiliados.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

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