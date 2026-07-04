Nueva tarjeta PASE-U: IFARHU explica cómo descargar aplicación para el uso del beneficio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que los padres de familia deberán instalar una aplicación de la Caja de Ahorros para integrar la tarjeta de débito Mastercard, plataforma donde se registrarán los depósitos y los pagos de la beca del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ).

El IFARHU iniciará la próxima semana la entrega de las tarjetas, específicamente en la provincia de Los Santos, región donde también se depositará el primer pago del PASE-U correspondiente al periodo escolar.

Conoce la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros y completa este paso con anticipación para agilizar el proceso el día que te corresponda retirar tu tarjeta. Prepararte con tiempo permitirá que la atención sea más rápida y eficiente. pic.twitter.com/yVtKbSm1ml

Paso 2: Realice el registro seleccionando el país de residencia e ingresando su correo electrónico y número de teléfono celular.

Paso 1: Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS).

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Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Esta modalidad busca optimizar el proceso, agilizar el acceso al beneficio y reducir los tiempos de espera. Las tarjetas se podrán utilizar únicamente para la adquisición de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y otros productos autorizados en los comercios afiliados.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta