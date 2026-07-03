IFARHU pide paciencia por implementación del nuevo sistema de pago del PASE-U

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ), Carlos Godoy, explicó que los desembolsos del programa PASE-U tomarán más tiempo debido al proceso de implementación del nuevo sistema de pago mediante tarjetas bancarias.

Godoy indicó que la transición requiere cumplir con una serie de procesos de modernización, validación de datos y controles administrativos, desarrollados en conjunto con la Caja de Ahorros, con el objetivo de garantizar que el beneficio llegue directamente a cada estudiante.

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El funcionario recordó que, bajo el sistema anterior, las tarjetas eran recibidas por la institución y distribuidas posteriormente, una modalidad que, según señaló, presentó irregularidades.

"En el pasado las tarjetas las recibía la institución y era la misma la que se encargaba de pagar. Muchos colaboradores se quedaron con los pagos de los contribuyentes", manifestó.

IFARHU: nuevo sistema de tarjetas hará más rápidos los pagos

Explicó que ahora la Caja de Ahorros verificará la información de cada beneficiario antes de realizar los desembolsos, lo que permitirá ofrecer un proceso más seguro, transparente y confiable tanto para el IFARHU como para los estudiantes.

Godoy aseguró que, una vez entre en funcionamiento el nuevo sistema y los beneficiarios cuenten con su tarjeta física o digital, los pagos serán más ágiles y ya no será necesario establecer extensos calendarios de entrega como ocurría en años anteriores.

Asimismo, señaló que el objetivo del programa es promover el uso de la tarjeta como medio de pago y no el retiro de dinero en efectivo. Indicó que los fondos estarán destinados principalmente a la compra de alimentos, medicamentos, útiles escolares y otros productos autorizados, fortaleciendo así el propósito social del beneficio.

Finalmente, el director del IFARHU reiteró el llamado a la paciencia durante esta etapa de transición, al asegurar que el nuevo mecanismo permitirá una administración más eficiente y transparente de los recursos destinados al PASE-U.