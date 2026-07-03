MINSA recomienda enviar agua a los estudiantes ante temperaturas de hasta 36 °C

Ante las altas temperaturas que se registran en diversas regiones del país, donde los termómetros han alcanzado hasta los 36 °C, el Ministerio de Salud (MINSA) emitió una serie de recomendaciones para proteger a los estudiantes durante la jornada escolar.

La entidad exhortó a los padres de familia y acudientes a enviar a los alumnos con termos y agua refrigerada, con el fin de mantener una adecuada hidratación y prevenir afectaciones relacionadas con el calor.

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Buscan prevenir golpes de calor y deshidratación

El MINSA destacó que mantenerse hidratado es una de las principales medidas para reducir el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y otras complicaciones que pueden presentarse por la exposición prolongada a las altas temperaturas.

Además, recomendó evitar que los estudiantes permanezcan bajo el sol durante largos periodos, especialmente en las horas de mayor radiación.

Ante el registro de temperaturas que alcanza hasta los 36 °C en diversas partes del país, el Ministerio de Salud ha recomendado enviar a los estudiantes con termos y agua refrigerada precisamente para mantenerse hidratado en la jornada y evitar la exposición al Sol. pic.twitter.com/O6FBIziBdz — Telemetro Reporta (@TReporta) July 3, 2026

Recomendaciones del MINSA

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Enviar a los estudiantes con termos o botellas reutilizables con suficiente agua.

Mantener el agua refrigerada para favorecer la hidratación durante la jornada escolar.

Evitar la exposición directa al sol cuando las temperaturas sean más elevadas.

Promover el consumo frecuente de agua, aunque no exista sensación de sed.

Utilizar ropa ligera y fresca, cuando el reglamento escolar lo permita.

Vigilancia ante las altas temperaturas

Las autoridades sanitarias reiteraron que, durante los días de intenso calor, es importante estar atentos a síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad, sudoración excesiva o desmayos, ya que podrían ser señales de agotamiento por calor.

El MINSA recordó que una adecuada hidratación y la reducción de la exposición al sol son medidas fundamentales para proteger la salud de niños y adolescentes durante la temporada de altas temperaturas.