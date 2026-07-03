MINSA recomienda enviar agua a los estudiantes ante temperaturas de hasta 36 °C

Ante las altas temperaturas que se registran en diversas regiones del país, donde los termómetros han alcanzado hasta los 36 °C, el Ministerio de Salud (MINSA) emitió una serie de recomendaciones para proteger a los estudiantes durante la jornada escolar.
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Buscan prevenir golpes de calor y deshidratación
El MINSA destacó que mantenerse hidratado es una de las principales medidas para reducir el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y otras complicaciones que pueden presentarse por la exposición prolongada a las altas temperaturas.
Además, recomendó evitar que los estudiantes permanezcan bajo el sol durante largos periodos, especialmente en las horas de mayor radiación.
Recomendaciones del MINSA
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Enviar a los estudiantes con termos o botellas reutilizables con suficiente agua.
- Mantener el agua refrigerada para favorecer la hidratación durante la jornada escolar.
- Evitar la exposición directa al sol cuando las temperaturas sean más elevadas.
- Promover el consumo frecuente de agua, aunque no exista sensación de sed.
- Utilizar ropa ligera y fresca, cuando el reglamento escolar lo permita.
Vigilancia ante las altas temperaturas
Las autoridades sanitarias reiteraron que, durante los días de intenso calor, es importante estar atentos a síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad, sudoración excesiva o desmayos, ya que podrían ser señales de agotamiento por calor.
El MINSA recordó que una adecuada hidratación y la reducción de la exposición al sol son medidas fundamentales para proteger la salud de niños y adolescentes durante la temporada de altas temperaturas.