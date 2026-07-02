CSS cierra temporalmente 20 quirófanos del Complejo por trabajos de mantenimiento

Un total de 20 quirófanos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) fueron cerrados de forma temporal a partir de este jueves 2 de julio. La medida obedece al inicio de trabajos correctivos y de optimización del sistema de aire acondicionado, con el objetivo de mantener las condiciones ambientales que exigen los procedimientos quirúrgicos modernos y garantizar espacios con altos estándares de seguridad para los pacientes y el personal de salud.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de cinco días y forman parte del proceso de recuperación de la infraestructura hospitalaria, la cual no recibió el mantenimiento requerido durante años, indicó el director general de la CSS, Dino Mon.

“La actual administración ha decidido atender estas necesidades impostergables porque brindar una atención segura y de calidad también exige instalaciones confiables y en óptimas condiciones”, señaló.

La institución informó que estas labores generarán ajustes temporales en la operación interna. Por ello, las cirugías programadas se redistribuirán hacia los siguientes centros médicos a fin de garantizar la continuidad de los servicios:

Ciudad de la Salud

Hospital Dra. Susana Jones Cano

Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos

“Aunque algunas obras puedan ocasionar inconvenientes temporales, son acciones indispensables para construir un sistema de salud más fuerte, y mejor preparado para responder a las necesidades de la población. La CSS agradece la comprensión y colaboración de los pacientes y sus familiares durante este proceso de modernización, que responde al compromiso institucional de seguir transformando los servicios de salud bajo un principio que guía todas sus acciones: el paciente es primero”, remarcó la entidad.