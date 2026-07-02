Roberto Zúñiga presenta nuevamente proyecto para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción

El diputado de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga , presentó por tercera ocasión un anteproyecto de ley que busca declarar imprescriptibles los delitos contra la administración pública, entre ellos los relacionados con corrupción y peculado. La iniciativa también propone incrementar las penas para quienes sean responsables de este tipo de delitos.

¿Qué propone el anteproyecto?

Según explicó el parlamentario, el objetivo de la propuesta es fortalecer la lucha contra la corrupción, evitando que el paso del tiempo impida investigar y sancionar a los responsables de delitos que afectan los recursos del Estado.

De ser aprobado, delitos como el peculado y otros relacionados con la administración pública podrían ser perseguidos sin que opere la prescripción.

Zúñiga cuestiona el trámite legislativo

El diputado de @vamosporpanama, Roberto Zúñiga, presentó por tercera ocasión el anteproyecto de Ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, tales como corrupción y peculado, el cual incrementa las penas.



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Durante la presentación de la iniciativa, Zúñiga aseguró que esta es la tercera vez que impulsa el anteproyecto y cuestionó que no haya avanzado dentro de la Asamblea Nacional.

"Lamentablemente el proyecto no ha seguido el trámite legislativo, porque los intereses de quienes han liderado la Comisión de Gobierno no les permiten que verdaderamente tengamos una lucha frontal contra la corrupción en el país", manifestó el diputado. "Lamentablemente el proyecto no ha seguido el trámite legislativo, porque los intereses de quienes han liderado la Comisión de Gobierno no les permiten que verdaderamente tengamos una lucha frontal contra la corrupción en el país", manifestó el diputado.

Busca fortalecer la lucha contra la corrupción

El diputado sostuvo que la propuesta pretende dotar al país de herramientas legales más estrictas para combatir la corrupción y garantizar que los responsables de delitos contra la administración pública puedan ser procesados sin importar el tiempo transcurrido.

Ahora corresponderá a la Asamblea Nacional iniciar el trámite legislativo del anteproyecto, que deberá ser evaluado por la comisión correspondiente antes de pasar a discusión en el pleno.