Panamá Nacionales -  2 de julio de 2026 - 14:42

SINAPROC extiende aviso por mar picado y oleajes en el Caribe hasta el 4 de julio

El SINAPROC extendió el aviso por condiciones marítimas adversas en la vertiente del Caribe. Conozca las áreas bajo vigilancia y las recomendaciones.

SINAPROC: ¿Qué condiciones se esperan?

SINAPROC: ¿Qué condiciones se esperan?

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) extendió el aviso de prevención por condiciones marítimas adversas en la vertiente del Caribe panameño, debido al pronóstico de oleajes y corrientes de retorno que podrían representar un riesgo para la navegación y las actividades recreativas.

La entidad informó que el aviso permanecerá vigente hasta el sábado 4 de julio de 2026.

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SINAPROC: ¿Qué condiciones se esperan?

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), durante este período se prevé:

  • Incremento en la altura de las olas.
  • Mayor período del oleaje.
  • Condiciones de mar picado.
  • Formación de corrientes de retorno, especialmente en playas del Caribe.

Estas condiciones pueden representar un peligro para embarcaciones pequeñas, pescadores artesanales, bañistas y operadores turísticos.

Áreas bajo aviso

El SINAPROC indicó que las condiciones más significativas se esperan en:

Caribe Occidental

  • Norte de Veraguas.
  • Comarca Ngäbe Buglé.
  • Bocas del Toro.

Caribe Oriental

  • Comarca Guna Yala.
  • Costa Arriba de Colón.

Recomendaciones del SINAPROC

Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

  • Evitar ingresar al mar si hay fuerte oleaje o corrientes de retorno.
  • Extremar las medidas de seguridad en actividades de pesca y navegación.
  • Seguir las indicaciones de los estamentos de emergencia y autoridades marítimas.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SINAPROC y el IMHPA.
  • En caso de emergencia, comunicarse al 911 o al 520-4426.

El SINAPROC reiteró el llamado a la población a actuar con precaución mientras permanezca vigente el aviso de prevención, especialmente en las zonas costeras del Caribe panameño.

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