SINAPROC extiende aviso por mar picado y oleajes en el Caribe hasta el 4 de julio

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) extendió el aviso de prevención por condiciones marítimas adversas en la vertiente del Caribe panameño, debido al pronóstico de oleajes y corrientes de retorno que podrían representar un riesgo para la navegación y las actividades recreativas.

La entidad informó que el aviso permanecerá vigente hasta el sábado 4 de julio de 2026.

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SINAPROC: ¿Qué condiciones se esperan?

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), durante este período se prevé:

Incremento en la altura de las olas .

. Mayor período del oleaje.

Condiciones de mar picado .

. Formación de corrientes de retorno, especialmente en playas del Caribe.

Estas condiciones pueden representar un peligro para embarcaciones pequeñas, pescadores artesanales, bañistas y operadores turísticos.

Áreas bajo aviso

El SINAPROC indicó que las condiciones más significativas se esperan en:

Caribe Occidental

Norte de Veraguas.

Comarca Ngäbe Buglé.

Bocas del Toro.

Caribe Oriental

Comarca Guna Yala.

Costa Arriba de Colón.

Recomendaciones del SINAPROC

Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

Evitar ingresar al mar si hay fuerte oleaje o corrientes de retorno.

Extremar las medidas de seguridad en actividades de pesca y navegación.

Seguir las indicaciones de los estamentos de emergencia y autoridades marítimas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SINAPROC y el IMHPA.

En caso de emergencia, comunicarse al 911 o al 520-4426.

El SINAPROC reiteró el llamado a la población a actuar con precaución mientras permanezca vigente el aviso de prevención, especialmente en las zonas costeras del Caribe panameño.