SINAPROC extiende aviso por mar picado y oleajes en el Caribe hasta el 4 de julio

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) extendió el aviso de prevención por condiciones marítimas adversas en la vertiente del Caribe panameño, debido al pronóstico de oleajes y corrientes de retorno que podrían representar un riesgo para la navegación y las actividades recreativas.
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SINAPROC: ¿Qué condiciones se esperan?
De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), durante este período se prevé:
- Incremento en la altura de las olas.
- Mayor período del oleaje.
- Condiciones de mar picado.
- Formación de corrientes de retorno, especialmente en playas del Caribe.
Estas condiciones pueden representar un peligro para embarcaciones pequeñas, pescadores artesanales, bañistas y operadores turísticos.
Áreas bajo aviso
El SINAPROC indicó que las condiciones más significativas se esperan en:
Caribe Occidental
- Norte de Veraguas.
- Comarca Ngäbe Buglé.
- Bocas del Toro.
Caribe Oriental
- Comarca Guna Yala.
- Costa Arriba de Colón.
Recomendaciones del SINAPROC
Ante este escenario, las autoridades recomiendan:
- Evitar ingresar al mar si hay fuerte oleaje o corrientes de retorno.
- Extremar las medidas de seguridad en actividades de pesca y navegación.
- Seguir las indicaciones de los estamentos de emergencia y autoridades marítimas.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SINAPROC y el IMHPA.
- En caso de emergencia, comunicarse al 911 o al 520-4426.
El SINAPROC reiteró el llamado a la población a actuar con precaución mientras permanezca vigente el aviso de prevención, especialmente en las zonas costeras del Caribe panameño.