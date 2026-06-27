Venezuela Internacionales -  27 de junio de 2026 - 11:16

Rescatistas panameños llegan a Venezuela con ayuda tras los terremotos

En esta primera fase de una misión que movilizará a 61 rescatistas, se fortalecerán las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en Venezuela.

Rescatistas panameños parten hacia Venezuela.

Rescatistas panameños parten hacia Venezuela.

Ana Canto
Por Ana Canto

El primer grupo de 13 rescatistas especializados del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), dos canes de búsqueda y 1,000 libras de ayuda humanitaria con destino a Venezuela, llegaron anoche al aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, donde fueron recibidos por la cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill.

En esta primera fase de una misión que movilizará a 61 rescatistas, se fortalecerán las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en apoyo a las comunidades afectadas tras los terremotos registrados el pasado miércoles.

En esta nota:
Seguir leyendo

Rescatistas internacionales llegan a Venezuela para apoyar en labores de búsqueda

Venezuela enfrenta una crisis humanitaria tras terremotos que dejan más de 900 muertos

+Móvil habilita llamadas gratuitas a Venezuela en acto de solidaridad ante emergencia

Recomendadas

Más Noticias