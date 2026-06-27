Rescatistas panameños llegan a Venezuela con ayuda tras los terremotos

El primer grupo de 13 rescatistas especializados del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), dos canes de búsqueda y 1,000 libras de ayuda humanitaria con destino a Venezuela, llegaron anoche al aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, donde fueron recibidos por la cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill.