Rescatistas panameños llegan a Venezuela con ayuda tras los terremotos

El primer grupo de 13 rescatistas especializados del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), dos canes de búsqueda y 1,000 libras de ayuda humanitaria con destino a Venezuela, llegaron anoche al aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, donde fueron recibidos por la cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill.
El primer grupo de 13 rescatistas especializados, dos canes de búsqueda y 1,000 libras de ayuda humanitaria con destino a Venezuela, llegaron anoche al aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, donde fueron recibidos por la cónsul de Panamá en Venezuela, Susana… pic.twitter.com/9senI1zqPY— Telemetro Reporta (@TReporta) June 27, 2026