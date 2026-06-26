Polvo del Sahara llegará a Panamá: IMHPA emite aviso de vigilancia hasta el 29 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por la incursión de partículas de polvo del Sahara sobre el territorio nacional, fenómeno que se mantendrá hasta el próximo lunes 29 de junio.

De acuerdo con la entidad, se prevén concentraciones bajas de polvo en el Pacífico Central y Occidental, mientras que en el resto del país los niveles serán moderados.

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IMHPA explica: ¿Qué efectos tendrá el polvo del Sahara?

El IMHPA explicó que la presencia de estas partículas favorecerá un ambiente brumoso y un incremento en la sensación térmica en distintas regiones del país.

Además, este fenómeno puede reducir la visibilidad en algunos sectores y afectar la calidad del aire, especialmente para personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños y personas alérgicas.

Recomendaciones a la población

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan:

Mantenerse bien hidratado.

Evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor.

Utilizar mascarilla si presenta problemas respiratorios y debe permanecer al aire libre.

Seguir los avisos oficiales emitidos por el IMHPA y las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El IMHPA continuará monitoreando la evolución del fenómeno e informará oportunamente cualquier cambio en las condiciones atmosféricas del país.