ATTT advierte a motorizados: habrá sanciones por incumplir el Reglamento de Tránsito

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha reforzado los operativos dirigidos a conductores de motocicletas con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir la siniestralidad vial en el país.
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ATTT: Requisitos obligatorios para circular
De acuerdo con la institución, los operativos se enfocan en verificar que los conductores cumplan con los siguientes requisitos:
- Licencia de conducir tipo B
- Uso obligatorio del casco reglamentario
- Identificación completa de la motocicleta
- Placa única definitiva
- Póliza de seguro vigente contra daños a terceros
El director de la ATTT, Nicolás Brea, explicó que estas medidas buscan fortalecer la seguridad vial y reducir accidentes en este tipo de transporte.
Enfoque en prevención de accidentes a motorizados
Las autoridades reiteraron que la motocicleta es uno de los medios de transporte con mayor índice de accidentes, por lo que el cumplimiento de la normativa es clave para proteger la vida de conductores y terceros.
La ATTT señaló que los operativos continuarán de forma permanente en distintos puntos del país como parte de su estrategia de seguridad vial.