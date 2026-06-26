ATTT advierte a motorizados: habrá sanciones por incumplir el Reglamento de Tránsito

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha reforzado los operativos dirigidos a conductores de motocicletas con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir la siniestralidad vial en el país.

Las acciones incluyen puntos de verificación en distintas zonas del territorio nacional, donde se revisa la documentación y condiciones de seguridad de los motorizados.

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ATTT: Requisitos obligatorios para circular

De acuerdo con la institución, los operativos se enfocan en verificar que los conductores cumplan con los siguientes requisitos:

Licencia de conducir tipo B

Uso obligatorio del casco reglamentario

Identificación completa de la motocicleta

Placa única definitiva

Póliza de seguro vigente contra daños a terceros

El director de la ATTT, Nicolás Brea, explicó que estas medidas buscan fortalecer la seguridad vial y reducir accidentes en este tipo de transporte.

La @ATTTPanama ha reforzado los operativos dirigidos a los motorizados con el objetivo de garantizar que cumplan con las normas de tránsito.



“Lo primero que está haciendo la Autoridad es operativos para determinar la verificación de los conductores de tipo motocicleta, que… pic.twitter.com/3Uc9mCAgOL — Telemetro Reporta (@TReporta) June 26, 2026

“Lo primero que está haciendo la Autoridad es operativos para determinar la verificación de los conductores de tipo motocicleta, que tengan una licencia de conducir con la letra B… igualmente el uso del casco reglamentario y la identificación plena de la motocicleta”, detalló. “Lo primero que está haciendo la Autoridad es operativos para determinar la verificación de los conductores de tipo motocicleta, que tengan una licencia de conducir con la letra B… igualmente el uso del casco reglamentario y la identificación plena de la motocicleta”, detalló.

Enfoque en prevención de accidentes a motorizados

Las autoridades reiteraron que la motocicleta es uno de los medios de transporte con mayor índice de accidentes, por lo que el cumplimiento de la normativa es clave para proteger la vida de conductores y terceros.

La ATTT señaló que los operativos continuarán de forma permanente en distintos puntos del país como parte de su estrategia de seguridad vial.