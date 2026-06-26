Panamá Nacionales -  26 de junio de 2026 - 14:53

ATTT advierte a motorizados: habrá sanciones por incumplir el Reglamento de Tránsito

La ATTT intensifica operativos para motorizados. Exigen licencia tipo B, casco reglamentario, placa y póliza de seguro vigente para reducir accidentes.

ATTT lanza advertencia a motorizados

ATTT lanza advertencia a motorizados

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha reforzado los operativos dirigidos a conductores de motocicletas con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir la siniestralidad vial en el país.

Las acciones incluyen puntos de verificación en distintas zonas del territorio nacional, donde se revisa la documentación y condiciones de seguridad de los motorizados.

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ATTT: Requisitos obligatorios para circular

De acuerdo con la institución, los operativos se enfocan en verificar que los conductores cumplan con los siguientes requisitos:

  • Licencia de conducir tipo B
  • Uso obligatorio del casco reglamentario
  • Identificación completa de la motocicleta
  • Placa única definitiva
  • Póliza de seguro vigente contra daños a terceros

El director de la ATTT, Nicolás Brea, explicó que estas medidas buscan fortalecer la seguridad vial y reducir accidentes en este tipo de transporte.

“Lo primero que está haciendo la Autoridad es operativos para determinar la verificación de los conductores de tipo motocicleta, que tengan una licencia de conducir con la letra B… igualmente el uso del casco reglamentario y la identificación plena de la motocicleta”, detalló. “Lo primero que está haciendo la Autoridad es operativos para determinar la verificación de los conductores de tipo motocicleta, que tengan una licencia de conducir con la letra B… igualmente el uso del casco reglamentario y la identificación plena de la motocicleta”, detalló.

Enfoque en prevención de accidentes a motorizados

Las autoridades reiteraron que la motocicleta es uno de los medios de transporte con mayor índice de accidentes, por lo que el cumplimiento de la normativa es clave para proteger la vida de conductores y terceros.

La ATTT señaló que los operativos continuarán de forma permanente en distintos puntos del país como parte de su estrategia de seguridad vial.

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