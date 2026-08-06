Licencia digital 2026: ¿cuánto costará obtener este documento en Panamá?

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que el costo de la licencia digital oscilará entre B/. 7.00 y B/. 9.00. El director de la entidad, Nicolás Brea, explicó que en las próximas semanas se habilitará el documento en el portal gubernamental https://panamaconecta.gob.pa/menu.