La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que el costo de la licencia digital oscilará entre B/. 7.00 y B/. 9.00. El director de la entidad, Nicolás Brea, explicó que en las próximas semanas se habilitará el documento en el portal gubernamental https://panamaconecta.gob.pa/menu.
Licencia digital 2026: ¿cuánto costará obtener este documento en Panamá?
La licencia digital podrá solicitarse siempre que el conductor se encuentre a paz y salvo con la ATTT.
Licencia digital 2026: requisitos y cómo solicitarla en Panamá
Requisitos para solicitar la licencia digital:
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Contar con la licencia de conducir física vigente.
Estar paz y salvo con la ATTT.
Completar el registro en la plataforma oficial https://panamaconecta.gob.pa/menu
Pasos para crear una cuenta en Panamá Conecta:
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Ingrese al sitio web https://panamaconecta.gob.pa/menu
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Haga clic en el ícono Accede al portal y seleccione la opción Crear una cuenta nueva (si ya posee una cuenta, ingrese directamente con su correo electrónico y contraseña).
Introduzca su número de cédula, nombre completo y fecha de nacimiento.
Responda las preguntas de seguridad.
Cree su contraseña para acceder a la plataforma.
El director indicó que la emisión del documento digital se concretará una vez finalizados los trámites jurídicos correspondientes.