Panamá Nacionales -  6 de agosto de 2026 - 11:09

Licencia digital 2026: ¿cuánto costará obtener este documento en Panamá?

La licencia digital podrá solicitarse siempre que el conductor se encuentre a paz y salvo con la ATTT.

Licencia digital 2026 en Panamá.

Licencia digital 2026 en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que el costo de la licencia digital oscilará entre B/. 7.00 y B/. 9.00. El director de la entidad, Nicolás Brea, explicó que en las próximas semanas se habilitará el documento en el portal gubernamental https://panamaconecta.gob.pa/menu.

Requisitos para solicitar la licencia digital:

  • Contar con la licencia de conducir física vigente.

  • Estar paz y salvo con la ATTT.

  • Completar el registro en la plataforma oficial https://panamaconecta.gob.pa/menu

Pasos para crear una cuenta en Panamá Conecta:

  • Ingrese al sitio web https://panamaconecta.gob.pa/menu

  • Haga clic en el ícono Accede al portal y seleccione la opción Crear una cuenta nueva (si ya posee una cuenta, ingrese directamente con su correo electrónico y contraseña).

  • Introduzca su número de cédula, nombre completo y fecha de nacimiento.

  • Responda las preguntas de seguridad.

  • Cree su contraseña para acceder a la plataforma.

El director indicó que la emisión del documento digital se concretará una vez finalizados los trámites jurídicos correspondientes.

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