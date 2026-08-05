Agroferias del IMA para el jueves 6 y viernes 7 de agosto: consulta los lugares y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este jueves 6 y viernes 7 de agosto desarrollará las Agroferias en distintos puntos del país, con el objetivo de ofrecer alimentos de la canasta básica a precios accesibles para la población.
Contenido de interés:Agroferias del IMA vuelven el lunes 3 de agosto: consulta los lugares y horarios
Agroferias del IMA - jueves 6 de agosto
Coclé
- Casa comunal de Piedras Blancas, en El Potrero, distrito de La Pintada.
Veraguas
- Comunidad de Rincón Largo, en Costa Hermosa, distrito de Montijo.
- Cancha municipal de La Mesa, distrito de La Mesa.
Panamá Oeste
- Casa Local de Los Pozos, en Cabuya, distrito de Chame.
Los Santos
- A un costado de la Iglesia de La Tronosa, distrito de Tonosi.
Panamá Este
- Comunidad de Curtí, en Tortí, distrito de Chepo.
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Chichica, en el distrito de Müna.
- Cancha de Pueblo Nuevo, en Burí, distrito de Jirondai.
Chiriquí
- Cancha comunal de Las Mercedes, en Nuevo México, distrito de Alanje.
Panamá
- Entrada de Santa María (antiguo Corredor) Calle La Primavera, en Belisario Frías, distrito de San Miguelito.
Herrera
- Casa comunal de Los Canelos, distrito de Santa María.
Colón
- Campo de juego de Achiote, distrito de Chagres
Darién
- Local Portuaria de Yaviza, distrito de Pinogana
Agroferias del IMA - viernes 7 de agosto
Chiriquí
- Cancha de la Escuela de California, distrito de Tierras Altas.
Coclé
- Junta Local #1 de San Miguel Centro, en Candelario Ovalle, distrito de Penonomé.
Panamá Oeste
- El Cruce de Aguacate, en El Cacao, distrito de Capira.
Veraguas
- Casa Local de San José, en Soná cabecera, distrito de Soná.
- Comunidad de Los Panamaitos, en San José, distrito de Calobre.
Colón
- Predios se La Junta Comunal de Cristóbal, distrito de Colón.
Darién
- Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Santa Fe.
Los Santos
- Cancha Municipal de Agua Buena, distrito de Los Santos.
Panamá Este
- Cancha de Loma del Río, en el distrito de Chepo.