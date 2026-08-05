Panamá Nacionales -  5 de agosto de 2026 - 16:04

Agroferias del IMA para el jueves 6 y viernes 7 de agosto: consulta los lugares y horarios

El IMA publicó las Agroferias para este jueves 6 y viernes 7 de agosto. Conozca los lugares, horarios y dónde se venderá arroz.

Agroferias del IMA: hora y lugares. 

Agroferias del IMA: hora y lugares. 

IMA

La institución indicó que todas las ventas iniciarán a las 8:00 a.m.

Contenido de interés:Agroferias del IMA vuelven el lunes 3 de agosto: consulta los lugares y horarios

Agroferias del IMA - jueves 6 de agosto

Coclé

  • Casa comunal de Piedras Blancas, en El Potrero, distrito de La Pintada.

Veraguas

  • Comunidad de Rincón Largo, en Costa Hermosa, distrito de Montijo.
  • Cancha municipal de La Mesa, distrito de La Mesa.

Panamá Oeste

  • Casa Local de Los Pozos, en Cabuya, distrito de Chame.

Los Santos

  • A un costado de la Iglesia de La Tronosa, distrito de Tonosi.

Panamá Este

  • Comunidad de Curtí, en Tortí, distrito de Chepo.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Chichica, en el distrito de Müna.
  • Cancha de Pueblo Nuevo, en Burí, distrito de Jirondai.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Las Mercedes, en Nuevo México, distrito de Alanje.

Panamá

  • Entrada de Santa María (antiguo Corredor) Calle La Primavera, en Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

Herrera

  • Casa comunal de Los Canelos, distrito de Santa María.

Colón

  • Campo de juego de Achiote, distrito de Chagres

Darién

  • Local Portuaria de Yaviza, distrito de Pinogana

Agroferias del IMA - viernes 7 de agosto

Chiriquí

  • Cancha de la Escuela de California, distrito de Tierras Altas.

Coclé

  • Junta Local #1 de San Miguel Centro, en Candelario Ovalle, distrito de Penonomé.

Panamá Oeste

  • El Cruce de Aguacate, en El Cacao, distrito de Capira.

Veraguas

  • Casa Local de San José, en Soná cabecera, distrito de Soná.
  • Comunidad de Los Panamaitos, en San José, distrito de Calobre.

Colón

  • Predios se La Junta Comunal de Cristóbal, distrito de Colón.

Darién

  • Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Santa Fe.

Los Santos

  • Cancha Municipal de Agua Buena, distrito de Los Santos.

Panamá Este

  • Cancha de Loma del Río, en el distrito de Chepo.

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