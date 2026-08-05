Panamá Nacionales -  5 de agosto de 2026 - 11:23

Asamblea Nacional busca evitar veto al proyecto que beneficia a jubilados y pensionados

La Asamblea Nacional analizará el Proyecto de Ley 491, el cual busca equiparar los ingresos de los jubilados y pensionados.

Asamblea Nacional busca evitar veto al proyecto que beneficia a jubilados y pensionados.

Asamblea Nacional busca evitar veto al proyecto que beneficia a jubilados y pensionados.

Asamblea Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Asamblea Nacional aprobó una resolución que crea una mesa técnica nacional para dar viabilidad al Proyecto de Ley 491, el cual busca equiparar los ingresos de los jubilados y pensionados cuyo monto sea inferior a 600 balboas, y evitar así un posible veto presidencial.

La iniciativa, impulsada por la diputada Grace Hernández, propone la creación de un fondo de provisión social del Estado destinado a otorgar un ingreso complementario que garantice condiciones mínimas de dignidad, seguridad económica y bienestar a los adultos mayores.

Con la conformación de este equipo de trabajo se busca entablar un diálogo para identificar fuentes de financiamiento alternativas y consensuadas que aseguren la viabilidad financiera de la propuesta y permitan su posterior sanción.

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