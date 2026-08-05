Asamblea Nacional busca evitar veto al proyecto que beneficia a jubilados y pensionados. Asamblea Nacional

Por Ana Canto La Asamblea Nacional aprobó una resolución que crea una mesa técnica nacional para dar viabilidad al Proyecto de Ley 491, el cual busca equiparar los ingresos de los jubilados y pensionados cuyo monto sea inferior a 600 balboas, y evitar así un posible veto presidencial.

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La iniciativa, impulsada por la diputada Grace Hernández, propone la creación de un fondo de provisión social del Estado destinado a otorgar un ingreso complementario que garantice condiciones mínimas de dignidad, seguridad económica y bienestar a los adultos mayores.

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