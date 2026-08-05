Asamblea Nacional busca evitar veto al proyecto que beneficia a jubilados y pensionados.

La Asamblea Nacional aprobó una resolución que crea una mesa técnica nacional para dar viabilidad al Proyecto de Ley 491, el cual busca equiparar los ingresos de los jubilados y pensionados cuyo monto sea inferior a 600 balboas, y evitar así un posible veto presidencial.
Con la conformación de este equipo de trabajo se busca entablar un diálogo para identificar fuentes de financiamiento alternativas y consensuadas que aseguren la viabilidad financiera de la propuesta y permitan su posterior sanción.