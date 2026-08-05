Accidentes de tránsito lideran las atenciones de los bomberos: ya suman 6,122 emergencias en 2026

Los Servicios de Atención Médica Prehospitalaria (SAMER) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) han realizado 6,122 atenciones en lo que va de 2026, principalmente relacionadas con traumas provocados por accidentes de tránsito.

La cifra supera las 6,035 atenciones registradas durante el mismo período del año anterior, de acuerdo con información suministrada por la institución.

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Accidentes de tránsito concentran la mayoría de las atenciones

El director nacional de los Servicios de Atención Médica Prehospitalaria, capitán Agustín Martez, explicó que más del 65% de las atenciones corresponden a traumas ocasionados por accidentes de tránsito.

Además, los equipos de emergencia atienden casos relacionados con enfermedades cardiovasculares, metabólicas y crónicas, entre ellas la diabetes.

También forman parte de las emergencias atendidas los casos de inhalación de humo durante incendios y golpes de calor que pueden afectar tanto a ciudadanos como al personal operativo.

SAMER también atiende a los bomberos

Los Servicios de Atención Médica Prehospitalaria no solo brindan asistencia a la población.

Martez destacó que una de las prioridades de la dirección es proteger la salud de los bomberos durante las labores de rescate y extinción de incendios.

Para ello, se realizan evaluaciones médicas y seguimiento al estado de salud de los miembros del cuerpo de bomberos que participan en emergencias de alto impacto.

El objetivo es garantizar su recuperación y que puedan regresar de manera segura a sus funciones.

¿Cuántas unidades de atención tiene el Cuerpo de Bomberos?

Actualmente, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá cuenta con 119 unidades distribuidas en diferentes zonas regionales del país.

La institución también dispone de ambulancias ubicadas estratégicamente para facilitar una respuesta rápida ante las emergencias.

Según Martez, SAMER brinda apoyo a otras instituciones de salud y emergencia, entre ellas la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa), cuando es requerido.