Panamá Oeste Nacionales -  5 de agosto de 2026 - 11:06

CSS: Policlínica de San Carlos suspende varios servicios por falla eléctrica: conozca cuáles

Una falla eléctrica afecta la Policlínica de San Carlos. Conozca los servicios suspendidos por la CSS y cuál continúa funcionando con normalidad.

Conozca los servicios suspendidos por la CSS 

Conozca los servicios suspendidos por la CSS 

Imagen ilustrativa/@CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que una falla en el suministro eléctrico afecta temporalmente varios servicios de la Policlínica Juan Vega Méndez de San Carlos, debido a las condiciones climáticas registradas la noche del martes 4 de agosto.

La institución indicó que, pese al inconveniente, el servicio de Urgencias continúa funcionando con normalidad.

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CSS: ¿Qué servicios están suspendidos en la Policlínica?

Mientras se restablece el suministro eléctrico, las atenciones en las siguientes áreas permanecen suspendidas temporalmente:

  • Laboratorio
  • Farmacia
  • Registros Médicos
  • Consulta externa

La CSS señaló que las citas que resulten afectadas por esta situación serán reprogramadas a la brevedad posible.

Empresa eléctrica trabaja para restablecer el servicio

De acuerdo con la CSS, la empresa encargada de la distribución eléctrica ya se encuentra trabajando en la zona para solucionar el daño y restablecer el suministro de energía en la policlínica.

La institución pidió comprensión a los usuarios mientras se realizan estos trabajos, al tratarse de una situación ajena a la CSS.

Por el momento, los usuarios que requieran atención de Urgencias pueden acudir a la policlínica, ya que este servicio opera con normalidad.

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