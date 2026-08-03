Panamá Nacionales -  3 de agosto de 2026 - 10:14

Mi Caja Digital: así puede descargar la ficha de agosto de la CSS

En la plataforma Mi Caja Digital de la CSS se puede realizar diversos procesos, como la verificación de medicamentos disponibles.

Ficha digital en Mi Caja Digital.

Ficha digital en Mi Caja Digital.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) habilitó en el portal Mi Caja Digital la descarga de la ficha correspondiente a agosto. La entidad también detalló los pasos para que los asegurados puedan restablecer su contraseña en caso de olvido.

Paso a paso para recuperar la contraseña en Mi Caja Digital

  • Ingrese al portal https://www.css.gob.pa/ficha-digital/ y seleccione la opción Asegurado.
  • Haga clic en Recuperar contraseña e ingrese su número de cédula.
  • El sistema le solicitará el correo electrónico con el que se registró por primera vez en la plataforma.
  • Una vez ingresado el correo, siga las indicaciones que le mostrará el sistema para crear y registrar su nueva contraseña.

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