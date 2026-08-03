Investigan red que reclutaba panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania mediante TikTok

Un hombre de 70 años fue enviado a detención provisional, luego de ser imputado por la presunta comisión del delito de trata de personas, en una investigación que lo vincula con una supuesta red criminal dedicada a captar, reclutar y trasladar ciudadanos panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con la investigación, la organización presuntamente utilizaba una cuenta de TikTok para captar personas de diferentes países, entre ellos Panamá.

Juez ordena detención provisional

Una cuenta en TikTok se dedica a reclutar a ciudadanos de diferentes partes del mundo, incluidos de Panamá, para participar de la guerra entre Ucrania y Rusia. pic.twitter.com/36kOn1Gu9B — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

La medida cautelar fue impuesta durante una audiencia de garantías, en la que el juez consideró los elementos presentados por el Ministerio Público para sustentar la imputación por el presunto delito de trata de personas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red y la posible participación de otras personas.

Cuenta de TikTok era utilizada para captar interesados

Según la información preliminar, una cuenta en TikTok era utilizada para difundir contenido dirigido a reclutar ciudadanos de distintos países con el propósito de integrarlos al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el nombre de la cuenta ni mayores detalles sobre su funcionamiento, debido a que la investigación continúa en desarrollo.

Como en todo proceso penal, el imputado goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.