MEF reemplazará el sistema e-Tax tras detectar millonario esquema de fraude en la DGI

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) anunció una serie de medidas de control interno, acciones judiciales y la transformación tecnológica integral de la Dirección General de Ingresos (DGI), tras detectar esquemas irregulares de defraudación fiscal que operaron durante años mediante la vulneración de los controles institucionales.

En un mensaje dirigido a la nación, el ministro del ramo, Felipe Chapman, sostuvo una postura de tolerancia cero frente a los actos de corrupción y garantizó que el proceso continuará en las instancias correspondientes sin distinción.

"Quiero hablarles con franqueza, como siempre lo he hecho. Lo ocurrido en la Dirección General de Ingresos es inaceptable. Fue un esquema que durante años burló los controles, y quienes defraudaron al Estado van a responder ante la justicia y ante el país. En eso no hay negociación", enfatizó el ministro Chapman.

Protección al servidor público honesto y continuidad del servicio

El titular del MEF diferenció la conducta delictiva de un grupo focalizado del compromiso del resto del personal de la institución. Asimismo, aseguró la estabilidad de los trabajadores y la continuidad en la atención a los contribuyentes en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció acciones judiciales, medidas de control interno y una transformación tecnológica integral en la Dirección General de Ingresos (DGI), tras detectar esquemas irregulares de defraudación fiscal que vulneraron los controles… pic.twitter.com/LFNfJc0wuY — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) August 3, 2026

«La inmensa mayoría de quienes trabajan en la institución son servidores honestos que cumplen todos los días. No voy a permitir que la conducta de unos pocos manche el trabajo de muchos", afirmó el titular de la cartera fiscal, quien confirmó que las operaciones administrativas y de recaudación continúan funcionando con normalidad.

Blindaje tecnológico: sustitución del e-Tax

Como respuesta estructural para cerrar las brechas que permitieron el fraude, el Gobierno Nacional iniciará el proceso de sustitución del sistema e-Tax por una plataforma digital de última generación. Esta nueva infraestructura garantizará la trazabilidad de cada expediente y la automatización de procesos que históricamente se realizaban de forma manual.

El plan de modernización contempla:

Trazabilidad digital obligatoria: registro inalterable y seguimiento en tiempo real de cada trámite administrativo.

Eliminación de la discrecionalidad manual: digitalización de procesos vulnerables para evitar la manipulación.

Auditoría continua de fondos: garantía tecnológica de que cada balboa recaudado se destine de forma íntegra a las prioridades nacionales de inversión social, empleo, infraestructura educativa, salud y seguridad ciudadana.

"Vamos a reemplazar el sistema e-Tax que hoy conocemos por una plataforma digital más robusta, donde cada trámite quede registrado y se pueda seguir paso a paso. Digitalizaremos lo que hoy se hace a mano: menos espacio para la trampa, un blindaje tecnológico cuidando el dinero de todos", puntualizó Chapman.