Tres personas son rescatadas tras el vuelco de una embarcación en Bocas del Toro

Tres personas fueron rescatadas con vida luego de que la embarcación en la que viajaban se volcara debido al fuerte oleaje en la ruta marítima Almirante-Isla Colón, cerca del sector de El Faro, en la provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente marítimo ocurrió cuando la embarcación fue afectada por las condiciones del mar, provocando que sus ocupantes quedaran en el agua.

Otras embarcaciones auxiliaron a los ocupantes

El rescate fue realizado por tripulantes de otras embarcaciones que transitaban por la zona, quienes acudieron rápidamente en ayuda de las personas afectadas.

Tres personas fueron rescatadas luego de que la embarcación en la que se trasladaban sufrió un accidente marítimo tipo vuelco producto del fuerte oleaje en la ruta Almirante-Isla Colón, cerca de El Faro, en la provincia de Bocas del Toro.



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Gracias a la oportuna intervención, los tres ocupantes lograron salir del agua sanos y salvos, sin que se reportaran víctimas fatales.

Autoridades recomiendan a las personas extremar precauciones

Aunque no se han informado mayores detalles sobre las causas del accidente, las autoridades reiteran la importancia de extremar las medidas de seguridad al navegar, especialmente cuando se registran fuertes oleajes o condiciones adversas en el mar.

Se espera que las autoridades competentes amplíen la información sobre este incidente marítimo en las próximas horas.