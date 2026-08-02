Tres personas son rescatadas tras el vuelco de una embarcación en Bocas del Toro

Tres personas fueron rescatadas con vida luego de que la embarcación en la que viajaban se volcara debido al fuerte oleaje en la ruta marítima Almirante-Isla Colón, cerca del sector de El Faro, en la provincia de Bocas del Toro.
Otras embarcaciones auxiliaron a los ocupantes
El rescate fue realizado por tripulantes de otras embarcaciones que transitaban por la zona, quienes acudieron rápidamente en ayuda de las personas afectadas.
Gracias a la oportuna intervención, los tres ocupantes lograron salir del agua sanos y salvos, sin que se reportaran víctimas fatales.
Autoridades recomiendan a las personas extremar precauciones
Aunque no se han informado mayores detalles sobre las causas del accidente, las autoridades reiteran la importancia de extremar las medidas de seguridad al navegar, especialmente cuando se registran fuertes oleajes o condiciones adversas en el mar.
Se espera que las autoridades competentes amplíen la información sobre este incidente marítimo en las próximas horas.