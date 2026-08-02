Bocas del Toro Nacionales -  2 de agosto de 2026 - 15:40

Tres personas son rescatadas tras el vuelco de una embarcación en Bocas del Toro

Tres personas fueron rescatadas luego del vuelco de una embarcación en la ruta Almirante-Isla Colón. El accidente fue atribuido al fuerte oleaje.

Tres personas son rescatadas tras el vuelco de una embarcación

Tres personas son rescatadas tras el vuelco de una embarcación

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Tres personas fueron rescatadas con vida luego de que la embarcación en la que viajaban se volcara debido al fuerte oleaje en la ruta marítima Almirante-Isla Colón, cerca del sector de El Faro, en la provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente marítimo ocurrió cuando la embarcación fue afectada por las condiciones del mar, provocando que sus ocupantes quedaran en el agua.

Otras embarcaciones auxiliaron a los ocupantes

El rescate fue realizado por tripulantes de otras embarcaciones que transitaban por la zona, quienes acudieron rápidamente en ayuda de las personas afectadas.

Gracias a la oportuna intervención, los tres ocupantes lograron salir del agua sanos y salvos, sin que se reportaran víctimas fatales.

Autoridades recomiendan a las personas extremar precauciones

Aunque no se han informado mayores detalles sobre las causas del accidente, las autoridades reiteran la importancia de extremar las medidas de seguridad al navegar, especialmente cuando se registran fuertes oleajes o condiciones adversas en el mar.

Se espera que las autoridades competentes amplíen la información sobre este incidente marítimo en las próximas horas.

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