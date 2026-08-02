Operativos de la Policía Nacional dejan 182 aprehendidos y 499 paquetes de presunta droga decomisados

La Policía Nacional informó que, como resultado de los operativos realizados en las últimas 24 horas a nivel nacional, 182 personas fueron aprehendidas por diferentes causas.

Durante las acciones policiales también se ejecutaron 28 diligencias de allanamiento , como parte de las estrategias para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

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Armas, municiones y droga decomisadas por la Policía Nacional

Un total de 182 personas fueron aprehendidas por unidades de la @policiadepanama en las últimas 24 horas.



Además, realizaron 28 diligencias de allanamiento, decomisaron 9 armas de fuego y 26 municiones, e incautaron 499 paquetes con presunta droga.pic.twitter.com/tGTRWFxTUv — Telemetro Reporta (@TReporta) August 2, 2026

Como resultado de los operativos, las unidades policiales lograron el decomiso de:

9 armas de fuego.

26 municiones.

499 paquetes con presunta droga.

La evidencia incautada fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

Operativos continúan a nivel nacional

La Policía Nacional indicó que estos resultados forman parte de los operativos de seguridad y prevención que se desarrollan de manera permanente en distintos puntos del país.

Las personas aprehendidas serán puestas a órdenes de las autoridades judiciales competentes para los trámites establecidos por la ley.