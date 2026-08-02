Operativos de la Policía Nacional dejan 182 aprehendidos y 499 paquetes de presunta droga decomisados

La Policía Nacional informó que, como resultado de los operativos realizados en las últimas 24 horas a nivel nacional, 182 personas fueron aprehendidas por diferentes causas.
Armas, municiones y droga decomisadas por la Policía Nacional
Como resultado de los operativos, las unidades policiales lograron el decomiso de:
- 9 armas de fuego.
- 26 municiones.
- 499 paquetes con presunta droga.
La evidencia incautada fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.
Operativos continúan a nivel nacional
La Policía Nacional indicó que estos resultados forman parte de los operativos de seguridad y prevención que se desarrollan de manera permanente en distintos puntos del país.
Las personas aprehendidas serán puestas a órdenes de las autoridades judiciales competentes para los trámites establecidos por la ley.