Panamá Nacionales -  2 de agosto de 2026 - 11:51

Operativos de la Policía Nacional dejan 182 aprehendidos y 499 paquetes de presunta droga decomisados

La Policía Nacional informó que en las últimas 24 horas aprehendió a 182 personas, realizó 28 allanamientos e incautó 499 paquetes de presunta droga.

Operativos de la Policía Nacional 

Operativos de la Policía Nacional 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó que, como resultado de los operativos realizados en las últimas 24 horas a nivel nacional, 182 personas fueron aprehendidas por diferentes causas.

Durante las acciones policiales también se ejecutaron 28 diligencias de allanamiento, como parte de las estrategias para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

Armas, municiones y droga decomisadas por la Policía Nacional

Como resultado de los operativos, las unidades policiales lograron el decomiso de:

  • 9 armas de fuego.
  • 26 municiones.
  • 499 paquetes con presunta droga.

La evidencia incautada fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

Operativos continúan a nivel nacional

La Policía Nacional indicó que estos resultados forman parte de los operativos de seguridad y prevención que se desarrollan de manera permanente en distintos puntos del país.

Las personas aprehendidas serán puestas a órdenes de las autoridades judiciales competentes para los trámites establecidos por la ley.

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