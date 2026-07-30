Aprehenden en Arraiján a sospechoso de robo y agresión a agente de la Línea 3 del Metro

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un hombre durante una diligencia de allanamiento realizada en el distrito de Arraiján, por su presunta vinculación con un caso de robo, privación de libertad y lesiones personales en perjuicio de un agente de seguridad de la Línea 3 del Metro de Panamá.
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Policía Nacional: allanamiento permitió la aprehensión
La captura se llevó a cabo durante un operativo desarrollado por unidades policiales como parte de las investigaciones relacionadas con este caso.
El sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente y determinar su presunta responsabilidad en los hechos.
La Policía Nacional reiteró que mantiene las acciones operativas para ubicar y llevar ante la justicia a las personas vinculadas con hechos delictivos.