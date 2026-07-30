Panamá Oeste Nacionales -  30 de julio de 2026 - 11:12

Aprehenden en Arraiján a sospechoso de robo y agresión a agente de la Línea 3 del Metro

La Policía Nacional aprehendió al hombre presuntamente vinculado al robo y lesiones contra un agente de seguridad de la Línea 3 del Metro de Panamá.

Aprehenden en Arraiján a sospechoso de robo

Aprehenden en Arraiján a sospechoso de robo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un hombre durante una diligencia de allanamiento realizada en el distrito de Arraiján, por su presunta vinculación con un caso de robo, privación de libertad y lesiones personales en perjuicio de un agente de seguridad de la Línea 3 del Metro de Panamá.

Según el informe oficial, los hechos investigados ocurrieron el 6 de julio, cuando el agente de seguridad habría sido víctima de estos delitos.

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Policía Nacional: allanamiento permitió la aprehensión

La captura se llevó a cabo durante un operativo desarrollado por unidades policiales como parte de las investigaciones relacionadas con este caso.

El sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente y determinar su presunta responsabilidad en los hechos.

La Policía Nacional reiteró que mantiene las acciones operativas para ubicar y llevar ante la justicia a las personas vinculadas con hechos delictivos.

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