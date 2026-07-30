¡Histórico! Panamá realiza su primera cirugía robótica de próstata a distancia

Este jueves 30 de julio se realizó la primera cirugía robótica de próstata teledirigida en Panamá. El procedimiento se ejecutó desde el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Ciudad de la Salud hacia el Hospital Dr. Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social (CSS), en la provincia de Chiriquí, donde se encuentra internado el paciente.

El anuncio lo dio a conocer el presidente José Raúl Mulino a través de sus redes sociales, donde destacó el acontecimiento como un hito en la historia de la cirugía y de la salud pública en Panamá.

"Esta mañana se realizó el primer caso de cirugía robótica de próstata teledirigida, desde el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Ciudad de la Salud, hacia el Hospital Rafael Hernández en Chiriquí, donde está el paciente. Un hito en la historia de la cirugía en Panamá, un hito de la salud pública", compartió el presidente. "Esta mañana se realizó el primer caso de cirugía robótica de próstata teledirigida, desde el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Ciudad de la Salud, hacia el Hospital Rafael Hernández en Chiriquí, donde está el paciente. Un hito en la historia de la cirugía en Panamá, un hito de la salud pública", compartió el presidente.