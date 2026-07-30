¡Histórico! Panamá realiza su primera cirugía robótica de próstata a distancia

Este jueves 30 de julio se realizó la primera cirugía robótica de próstata teledirigida en Panamá. El procedimiento se ejecutó desde el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Ciudad de la Salud hacia el Hospital Dr. Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social (CSS), en la provincia de Chiriquí, donde se encuentra internado el paciente.
"Esta mañana se realizó el primer caso de cirugía robótica de próstata teledirigida, desde el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Ciudad de la Salud, hacia el Hospital Rafael Hernández en Chiriquí, donde está el paciente. Un hito en la historia de la cirugía en Panamá, un hito de la salud pública", compartió el presidente. "Esta mañana se realizó el primer caso de cirugía robótica de próstata teledirigida, desde el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Ciudad de la Salud, hacia el Hospital Rafael Hernández en Chiriquí, donde está el paciente. Un hito en la historia de la cirugía en Panamá, un hito de la salud pública", compartió el presidente.
Panamá realiza la primera cirugía robótica de próstata teledirigida desde la Ciudad de la Salud hacia el Hospital Rafael Hernández de Chiriquí donde se encuentra el paciente, anuncia el presidente de la República, @JoseRaulMulino. https://t.co/cfqnBecC1N— Telemetro Reporta (@TReporta) July 30, 2026