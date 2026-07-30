Veraguas Nacionales -  30 de julio de 2026 - 12:21

Policía Nacional desplegará más de 500 unidades para las fiestas de Santiago Apóstol

La Policía Nacional exhortó a la población a mantener una conducta responsable durante las festividades de Santiago Apóstol.

Policía Nacional desplegará unidades para las fiestas de Santiago Apóstol.

Policía Nacional desplegará unidades para las fiestas de Santiago Apóstol.

Ana Canto
Por Ana Canto

Con el compromiso de garantizar la seguridad ciudadana, la Policía Nacional desplegará más de 500 unidades durante las festividades de Santiago Apóstol, uno de los eventos de mayor concurrencia en la provincia de Veraguas.

El pie de fuerza estará ubicado estratégicamente en los puntos donde se desarrollarán las actividades, manteniendo una vigilancia permanente para prevenir delitos y velar por que residentes y visitantes disfruten de las celebraciones en un ambiente de tranquilidad.

Como parte del dispositivo, se reforzará la presencia policial en las principales entradas y salidas del distrito de Santiago, así como en las áreas comerciales y residenciales, mediante patrullajes preventivos y acciones de monitoreo para brindar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

La Policía Nacional exhortó a la población a mantener una conducta responsable, resguardar sus pertenencias, acatar las normas y colaborar con las autoridades. Asimismo, recordó que la línea 104 está habilitada para reportar emergencias o situaciones sospechosas.

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