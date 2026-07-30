Panamá Nacionales -  30 de julio de 2026 - 10:24

¿Habrá agroferias del IMA? Esto informó la entidad sobre el 30 y 31 de julio

El IMA confirmó que sus agroferias, tiendas y distribuidoras realizarán labores de limpieza, revisión de productos y actualización de su sistema.

¿Habrá agroferias del IMA?

¿Habrá agroferias del IMA?

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) aclaró que no realizará agroferias, ni abrirá sus tiendas y distribuidoras este jueves 30 y viernes 31 de julio, debido a labores de limpieza, revisión de productos y actualización de la información en su sistema.

La entidad explicó que el cierre temporal responde a procesos internos programados para garantizar el adecuado funcionamiento de sus operaciones y la calidad del servicio que ofrece a la población.

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IMA: No habrá despachos ni recepción de mercancía

El IMA también informó que durante ambos días no se realizarán despachos ni recepciones de mercancía en sus bodegas a nivel nacional, como parte de las labores de mantenimiento previstas.

La institución reiteró que estas acciones buscan optimizar sus procesos operativos antes de reanudar la atención y el desarrollo de las agroferias.

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