Panamá Nacionales -  30 de julio de 2026 - 09:51

Nueva tarjeta del PASE-U: estas son las últimas fechas de entrega en Veraguas

El IFARHU continuará la próxima semana con la entrega de las nuevas tarjetas del programa PASE-U en Veraguas.

Nueva tarjeta del PASE-U.

Nueva tarjeta del PASE-U.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará la próxima semana con la entrega de las nuevas tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros, destinadas al depósito del programa PASE-U.

Según el cronograma oficial, entre el viernes 31 de julio y el sábado 8 de agosto, el proceso de entrega y los pagos correspondientes se extenderán a los distritos de Calobre, Cañazas, San Francisco, Santa Fe y Soná, para luego retomar la atención en Santiago.

El IFARHU brindará atención en las sedes establecidas en un horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. Los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas, horarios y centros habilitados en el sitio web oficial de la institución: : https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

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