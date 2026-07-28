Nueva tarjeta PASE-U en Veraguas: estos son los centros de entrega habilitados

Desde este 28 de julio hasta el 5 de agosto, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en coordinación con la Caja de Ahorros, realiza en la provincia de Veraguas la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para los estudiantes beneficiarios del PASE-U.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.