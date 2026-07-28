Veraguas Nacionales -  28 de julio de 2026 - 16:58

Nueva tarjeta PASE-U en Veraguas: estos son los centros de entrega habilitados

El IFARHU continuará hasta el 5 de agosto con la entrega de las nuevas tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros del PASE-U.

Entrega de tarjetas PASE-U del IFARHU. 

Entrega de tarjetas PASE-U del IFARHU. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

Desde este 28 de julio hasta el 5 de agosto, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en coordinación con la Caja de Ahorros, realiza en la provincia de Veraguas la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para los estudiantes beneficiarios del PASE-U.

Centros de pago del PASE-U en Veraguas para esta semana

  • Miércoles 29 y jueves 30 de julo: Santiago Mall - octágono
  • Viernes 31 de julio: Gimnasio de Cañazas, Colegio Segundario Agroforestal de Calobre y C.E.B.G. Pedro Arrocha Grael.
  • Sábado 1 de agosto: Cancha techada de Santa Fe y Santiago Mall - octágono.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

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