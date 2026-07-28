Nueva tarjeta PASE-U en Veraguas: estos son los centros de entrega habilitados

Desde este 28 de julio hasta el 5 de agosto, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en coordinación con la Caja de Ahorros, realiza en la provincia de Veraguas la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para los estudiantes beneficiarios del PASE-U.