CSS realiza jornada para fortalecer la atención de pacientes en los servicios de urgencias

Con el propósito de fortalecer la atención a los pacientes y actualizar los conocimientos de su personal, la Policlínica Generoso Guardia, de la Caja de Seguro Social (CSS), inició su Jornada Anual del Servicio de Urgencias.

El evento se lleva a cabo los días 27 y 28 de julio en el Centro de Formación y Recreación (Cefre) de la institución, en un horario de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Bajo el lema "Trabajo en equipo para el manejo integral del paciente", la actividad fue organizada por la Dirección Médica, a cargo del Dr. Omar Sánchez, en conjunto con la Coordinación Local de Docencia e Investigación. En el encuentro participan médicos, enfermeras y técnicos de enfermería de diversas unidades ejecutoras del área metropolitana.

Durante la jornada, los profesionales actualizarán sus competencias en el manejo de emergencias mediante conferencias y talleres sobre el control de la vía aérea, choque e insuficiencia respiratoria, así como el rol de enfermería en la atención de pacientes en estado crítico.

Por su parte, el Dr. Bienvenido Rodríguez, jefe del Servicio de Urgencias de la Policlínica de Santa Librada, destacó la relevancia de esta capacitación para reforzar la seguridad del paciente, estandarizar protocolos de actuación y consolidar el trabajo multidisciplinario en el ejercicio clínico.