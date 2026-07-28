Cerca de 100 pacientes recibirán endoscopias y colonoscopias en jornada especial de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) desarrolla una jornada extraordinaria de endoscopias y colonoscopias en el Hospital Dr. Rafael Hernández L., ubicado en David, Chiriquí, con el objetivo de atender a cerca de 100 pacientes.

La iniciativa cuenta con el apoyo de especialistas del Comando Sur de los Estados Unidos, quienes colaboran con el personal médico panameño durante la realización de estos procedimientos.

Tema de interés: Jubilados y pensionados cobrarán su quincena desde la próxima semana: ACH el 4 de agosto y cheque el 5

CSS busca reducir la mora y detectar el cáncer a tiempo

De acuerdo con la CSS, la jornada tiene como propósito disminuir la mora existente en la realización de endoscopias y colonoscopias, además de fortalecer la detección temprana del cáncer, lo que puede favorecer un diagnóstico oportuno y mejorar las posibilidades de tratamiento.

Alrededor de 100 pacientes serán beneficiados con una jornada extraordinaria de endoscopias y colonoscopias que realiza la Caja de Seguro Social (@CSSPanama) en el Hospital Dr. Rafael Hernández L., en David, con el apoyo de especialistas del Comando Sur de los Estados Unidos. La… pic.twitter.com/hihmlm5ABi — Rpc Radio (@rpc_radio) July 28, 2026

Las autoridades de salud señalaron que este tipo de iniciativas permite ampliar la capacidad de atención y ofrecer una respuesta más rápida a los pacientes que se encuentran en lista de espera.

Cooperación médica para fortalecer la atención

La participación de especialistas del Comando Sur forma parte de las acciones de cooperación médica entre Panamá y Estados Unidos, orientadas a fortalecer los servicios de salud y apoyar la atención de pacientes en distintas especialidades.

La CSS destacó que estas jornadas contribuyen a mejorar el acceso a procedimientos especializados y a reforzar la capacidad de respuesta del sistema de salud.