Escuela Pedro J. Sosa: padres exigen avances en obras y mayor seguridad

Padres de familia de la Escuela Pedro J. Sosa, ubicada en Calidonia, expresaron su preocupación por el lento avance de los trabajos de remodelación y por las condiciones de seguridad en las que se desarrollan las actividades escolares.
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Avance de los trabajos en la Escuela Pedro J. Sosa
Además, solicitaron que, mientras continúen los trabajos, la salida de los estudiantes se realice por la parte trasera del plantel, con el fin de reducir los riesgos para los menores. Durante una inspección realizada por los padres, aseguraron que no observaron personal ejecutando labores de construcción, lo que incrementó su inquietud sobre el desarrollo del proyecto.
Por su parte, la directora regional de Educación para Panamá Central, Mireya Pino, presentó el estado actual de las instalaciones y brindó detalles sobre el proyecto de inversión planificado para la Escuela Pedro J. Sosa, el cual busca mejorar la infraestructura y ofrecer condiciones más seguras y adecuadas para estudiantes, docentes y personal administrativo.