Padres denuncian desaparición de fondos de matrícula y seguro educativo en escuela

Un grupo de padres de familia denunció la presunta desaparición de los fondos de matrícula y del seguro educativo del Centro Educativo Carlos Constantino Arosemena, ubicado en los Lotes de Pacora.

Los acudientes manifestaron su preocupación por el manejo de estos recursos y solicitaron que las autoridades educativas investiguen lo ocurrido para determinar qué sucedió con el dinero destinado al plantel.

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Padres de familia solicitan una investigación

Padres de familia denunciaron la desaparición de los fondos matrícula y seguro educativo del Centro Educativo Carlos Constantino Arosemena de los Lotes de Pacora. pic.twitter.com/GRdBukj9Ms — Telemetro Reporta (@TReporta) July 27, 2026

Los padres hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos y, de comprobarse alguna irregularidad, se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, pidieron que se garantice la transparencia en la administración de los fondos escolares y que se informe oportunamente a la comunidad educativa sobre el avance de las investigaciones.