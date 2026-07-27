Padres denuncian desaparición de fondos de matrícula y seguro educativo en escuela

Un grupo de padres de familia denunció la presunta desaparición de los fondos de matrícula y del seguro educativo del Centro Educativo Carlos Constantino Arosemena, ubicado en los Lotes de Pacora.
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Padres de familia solicitan una investigación
Los padres hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos y, de comprobarse alguna irregularidad, se establezcan las responsabilidades correspondientes.
Asimismo, pidieron que se garantice la transparencia en la administración de los fondos escolares y que se informe oportunamente a la comunidad educativa sobre el avance de las investigaciones.