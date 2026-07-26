Panamá y Filipinas acuerdan impulsar una agenda conjunta de comercio e inversión

Panamá y Filipinas dieron un paso trascendental hacia una asociación económica de largo plazo al celebrar un histórico encuentro entre la delegación oficial panameña, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, y la directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Filipinas (PCCI), presidida por Ferdinand “Perry” Ferrer.

La reunión consolidó una visión compartida: construir un corredor estratégico que una el dinamismo económico del Indo-Pacífico con las oportunidades de América Latina, aprovechando las ventajas competitivas de ambas naciones.

Durante el encuentro, el canciller Martínez-Acha Vásquez destacó que el mundo atraviesa una transformación de las cadenas globales de suministro y afirmó que Panamá está preparada para convertirse en el socio estratégico que garantice conectividad, seguridad y eficiencia a las empresas asiáticas. Asimismo, presentó las ventajas de los regímenes especiales SEM y EMMA, instrumentos que posicionan al país como un destino ideal para centros regionales de operaciones, manufactura y servicios.

Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron impulsar una agenda conjunta orientada a fortalecer el comercio, la inversión y la cooperación empresarial. Entre las iniciativas destacan la promoción del establecimiento de empresas filipinas en la Zona Libre de Colón y otras zonas francas, el intercambio de misiones comerciales y el desarrollo de proyectos en logística, tecnología, semiconductores, energías renovables, fintech y agroindustria.

En ese contexto, el canciller invitó a la directiva de la PCCI a participar en la Conferencia CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se celebrará en la Ciudad de Panamá los días 27 y 28 de enero de 2027.

Por su parte, el presidente de la PCCI, Ferdinand Ferrer, recordó los lazos de colaboración existentes entre el sector privado de ambos países desde 1997 con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). Además, expresó el interés de las empresas filipinas en explorar nuevas rutas de conectividad marítima y aérea para utilizar a Panamá como plataforma regional de expansión.