Panamá refuerza la vigilancia ante posible desplazamiento de miembros del Clan del Golfo

El ministro de Seguridad Pública de Panamá (Minseg), Frank Ábrego, informó que las autoridades colombianas advirtieron sobre un posible desplazamiento de integrantes del Clan del Golfo, debido al inicio de la gestión del presidente Abelardo De La Espriella.
Asimismo, el titular del Minseg enfatizó que mantiene comunicación permanente con las direcciones de seguridad del país vecino. Ante esta situación, se han sostenido reuniones con la Unidad de Análisis Financiero de Panamá para dar seguimiento a la apertura de cuentas bancarias sin sustentación económica o de origen dudoso.