Panamá refuerza la vigilancia ante posible desplazamiento de miembros del Clan del Golfo

Ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego. @MinSegPma

Por Ana Canto El ministro de Seguridad Pública de Panamá (Minseg), Frank Ábrego, informó que las autoridades colombianas advirtieron sobre un posible desplazamiento de integrantes del Clan del Golfo, debido al inicio de la gestión del presidente Abelardo De La Espriella.

Las declaraciones de Ábrego se dieron en el programa Debate Abierto, de Telemetro. Allí reveló que se reunió con los directores de los estamentos de seguridad locales para verificar la información procedente de los servicios de inteligencia de Colombia.

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