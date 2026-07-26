Panamá Nacionales -  26 de julio de 2026 - 11:06

Panamá refuerza la vigilancia ante posible desplazamiento de miembros del Clan del Golfo

El ministro de Seguridad de Panamá mantiene comunicación permanente con las direcciones de Colombia.

Ministro de Seguridad de Panamá

Ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego.

@MinSegPma
Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Seguridad Pública de Panamá (Minseg), Frank Ábrego, informó que las autoridades colombianas advirtieron sobre un posible desplazamiento de integrantes del Clan del Golfo, debido al inicio de la gestión del presidente Abelardo De La Espriella.

Las declaraciones de Ábrego se dieron en el programa Debate Abierto, de Telemetro. Allí reveló que se reunió con los directores de los estamentos de seguridad locales para verificar la información procedente de los servicios de inteligencia de Colombia.

Asimismo, el titular del Minseg enfatizó que mantiene comunicación permanente con las direcciones de seguridad del país vecino. Ante esta situación, se han sostenido reuniones con la Unidad de Análisis Financiero de Panamá para dar seguimiento a la apertura de cuentas bancarias sin sustentación económica o de origen dudoso.

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