El megaproyecto del gasoducto entra en una nueva fase: el Canal de Panamá ya revisa las propuestas

El Canal de Panamá cerró este viernes la recepción de documentos de las empresas interesadas en participar en el proceso para construir un gasoducto que requerirá una inversión estimada de entre $4 mil millones y $8 mil millones , según el modelo de negocio que se adopte.

Con el cierre de esta etapa, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) iniciará la evaluación de la documentación presentada para determinar qué compañías avanzarán a la siguiente fase del proceso de concesión.

Inicia la revisión de las empresas precalificadas

La ACP informó que la documentación será analizada con base en criterios legales, técnicos y financieros.

Una vez concluida esta evaluación, se publicará la lista de las empresas precalificadas, que participarán en la siguiente etapa, enfocada en el intercambio de información y el diálogo con la entidad canalera.

El Canal de Panamá cerró este viernes la recepción de documentos por parte de las empresas interesadas en construir un gasoducto de al menos 4.000 millones de dólares, lo que dará paso a una evaluación para luego publicar la lista con las precalificadas en el proceso de concesión… pic.twitter.com/d7diVFCyQk — Telemetro Reporta (@TReporta) July 25, 2026

Aunque la ACP no reveló qué compañías presentaron oficialmente sus documentos, anteriormente confirmó reuniones con empresas internacionales de los sectores energético, logístico y financiero interesadas en el proyecto.

Buscan fortalecer la plataforma logística de Panamá

Según la Autoridad del Canal, el proyecto forma parte de la estrategia para responder a la evolución del mercado energético mundial mediante el fortalecimiento de la plataforma logística del país.

La iniciativa contempla el transporte de líquidos de gas natural, ampliando las capacidades del Canal y diversificando los servicios que ofrece la ruta interoceánica.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, indicó previamente que el costo del proyecto oscilará entre $4 mil millones y $8 mil millones, dependiendo de la estructura que finalmente adopte la concesión.

También avanza el proceso para nuevos puertos

Paralelamente, la ACP continúa evaluando las propuestas presentadas por empresas interesadas en desarrollar dos nuevos puertos vinculados al Canal de Panamá, un proyecto valorado en aproximadamente $2,600 millones.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo tomará la Junta Técnica de Evaluación para seleccionar a las empresas que podrán presentar ofertas finales tanto para el gasoducto como para los nuevos puertos.