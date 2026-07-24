Chiriquí Nacionales -  24 de julio de 2026 - 16:23

Fresas, camisetas y autopartes: lo que encontró Aduanas en operativos realizados

Aduanas retuvo fresas, camisetas presuntamente falsificadas, suplementos y autopartes durante operativos en negocios de encomiendas en Chiriquí.

Lo que encontró Aduanas en operativos realizados

Lo que encontró Aduanas en operativos realizados

@Aduanas
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección de Prevención y Fiscalización de Aduanas (DPFA) realizó operativos de inspección en negocios de encomiendas de la provincia de Chiriquí, donde retuvo diversas mercancías que presuntamente ingresaron al país sin la documentación que acreditara su importación legal.

Las autoridades informaron que las acciones forman parte de los operativos para combatir el comercio ilícito y reforzar el cumplimiento de la normativa aduanera.

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¿Qué mercancía fue retenida por Aduanas?

Durante las inspecciones, la DPFA reportó la retención de:

  • 100 cajas de fresas.
  • 63 camisetas de fútbol presuntamente falsificadas.
  • 60 paquetes de suplementos y proteínas.
  • 381 piezas de automóviles.

Según Aduanas, estos productos habrían ingresado al país evadiendo los controles y procedimientos establecidos por la legislación aduanera.

Aduanas invita a denunciar el comercio ilícito

La entidad recordó que la ciudadanía puede reportar actividades relacionadas con el comercio ilícito a través de la Línea de Denuncias de Aduanas: 506-7444.

Las autoridades reiteraron que estos operativos buscan proteger el comercio formal, combatir el contrabando y evitar el ingreso de mercancías que no cumplen con los requisitos legales.

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