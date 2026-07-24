Panamá Nacionales -  24 de julio de 2026 - 15:10

CSS habilita Mi Farma Digital para consultar medicamentos desde el celular

La Caja de Seguro Social puso a disposición Mi Farma Digital, una plataforma que permite consultar desde el celular la disponibilidad de medicamentos.

CSS habilita Mi Farma Digital. 

CSS habilita Mi Farma Digital. 

CSS
María Hernández
Por María Hernández

La Caja de Seguro Social (CSS) puso en funcionamiento Mi Farma Digital, una plataforma que permite a los asegurados consultar, desde su celular o computadora, la disponibilidad de los medicamentos que necesitan y conocer en qué farmacia pueden retirarlos.

A través de esta herramienta digital, los usuarios podrán realizar sus consultas de forma rápida, evitando filas y ahorrando tiempo en sus visitas a las instalaciones de la CSS.

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Funciones que ofrece la CSS en Mi Farma Digital

  • Consultar la disponibilidad de medicamentos en tiempo real.
  • Conocer en qué farmacia de la CSS se encuentra disponible el medicamento.
  • Acceder a la lista oficial de medicamentos que ofrece la institución.

Para utilizar la plataforma, los asegurados solo deben ingresar al portal mifarmadigital.css.gob.pa y realizar la búsqueda del medicamento requerido de manera sencilla y desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

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