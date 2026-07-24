CSS habilita Mi Farma Digital para consultar medicamentos desde el celular

La Caja de Seguro Social (CSS) puso en funcionamiento Mi Farma Digital, una plataforma que permite a los asegurados consultar, desde su celular o computadora, la disponibilidad de los medicamentos que necesitan y conocer en qué farmacia pueden retirarlos.
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Funciones que ofrece la CSS en Mi Farma Digital
- Consultar la disponibilidad de medicamentos en tiempo real.
- Conocer en qué farmacia de la CSS se encuentra disponible el medicamento.
- Acceder a la lista oficial de medicamentos que ofrece la institución.
Para utilizar la plataforma, los asegurados solo deben ingresar al portal mifarmadigital.css.gob.pa y realizar la búsqueda del medicamento requerido de manera sencilla y desde cualquier dispositivo con acceso a internet.