Panamá Oeste Nacionales -  24 de julio de 2026 - 14:17

Naturgy reporta interrupción del servicio eléctrico en sectores de Panamá Oeste

Naturgy informó sobre una interrupción del suministro eléctrico en sectores de Panamá Oeste tras la caída de una rama sobre la red.

Naturgy reporta interrupción del servicio eléctrico 

Naturgy reporta interrupción del servicio eléctrico 

Imagen ilustrativa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La empresa Naturgy informó este viernes sobre una interrupción del suministro eléctrico en varios sectores de Panamá Oeste, luego de que una rama cayera sobre la red eléctrica como consecuencia de una poda realizada por terceros.

La distribuidora indicó que sus brigadas ya se encuentran en el área ejecutando los trabajos necesarios para restablecer el servicio lo antes posible.

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¿Qué sectores están sin luz?

De acuerdo con el reporte de Naturgy, el suministro eléctrico permanece afectado en los siguientes sectores:

  • Vía Interamericana.
  • Montelimar.
  • El Limón.

La empresa señaló que la interrupción fue ocasionada por la caída de una rama sobre la red de distribución.

Brigadas trabajan para restablecer el servicio

Naturgy informó que personal técnico fue desplegado al área afectada para atender la incidencia y realizar las reparaciones correspondientes.

Hasta el momento, la empresa no ha precisado una hora estimada para la normalización del suministro eléctrico, por lo que recomendó a los clientes mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio.

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