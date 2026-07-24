Guerra Rusia-Ucrania: Prometen hasta $3,500, pero el riesgo es enorme esta es la alerta para panameños

Las falsas ofertas de trabajo para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania continúan representando un riesgo para personas que buscan oportunidades laborales en el extranjero. Ante esta situación, el comisionado retirado Oriel Ortega, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), hizo un llamado a los panameños a mantenerse alerta y evitar caer en este tipo de engaños.
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Advierten sobre engaños para reclutar combatientes
El exdirector del Senafront explicó que este tipo de prácticas se relaciona con el uso de ejércitos privados o mercenarios dentro de conflictos internacionales, donde las personas son captadas con falsas promesas económicas.
Asimismo, señaló que este mecanismo forma parte de lo que se conoce como guerra proxy, en la que actores privados o terceros son utilizados para apoyar los intereses de potencias enfrentadas.
"La guerra proxy es contratar ejércitos privados de las potencias para enfrentar otras potencias, así es que el llamado y la atención es para que la gente no caiga en estos cuentos de sirena", manifestó.
Recomiendan verificar cualquier oferta de empleo en el extranjero
Ante este panorama, Ortega recomendó desconfiar de ofertas laborales que prometan ingresos elevados sin requisitos claros o que soliciten viajar a zonas cercanas al conflicto entre Rusia y Ucrania.
También instó a verificar la legitimidad de las empresas contratantes y a consultar con las autoridades competentes antes de aceptar cualquier propuesta de trabajo en el extranjero, especialmente si involucra actividades relacionadas con seguridad o conflictos armados.